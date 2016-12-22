Кремль рассказал об итогах «обстоятельных» переговоров Путина и Меркель

Переговоры президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были обстоятельными и детальными, заявил Дмитрий Песков. По его словам, лидеры не ставили себе цель достичь конкретных договоренностей

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Eibner-Pressefoto / imago stock&people / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал прошедшие поздно вечером в субботу переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель как обстоятельные и детальные.

Песков пояснил, что еще до начала переговоров лидеры двух стран не ставили себе целью достичь конкретных договоренностей. Он назвал прошедшие переговоры «сверкой часов».

«Переговоры были длительными, был очень обстоятельный, детальный разговор по темам, которые были в целом обозначены в заявлении», — цитирует Пескова «Интерфакс».

​Как и планировалось, лидеры обсудили проблему транзита газа через Украину в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Песков уточнил, что оба лидера выступили против политизации этого проекта.

«Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. «И Путин, и Меркель сошлись на том, что неправильно каким-то образом политизировать этот проект», — добавил пресс-секретарь. Президент и канцлер обсудили также перспективы газового транзита через Украину. Ранее до встречи оба лидера заявляли, что с пуском «Северного потока — 2» транзит российского газа в Европу через Украину не прекратится.

Путин и Меркель, по словам Пескова, выразили сожаление в связи с «тотальной пробуксовкой» имплементации минских соглашений. Кроме того, оба лидера обеспокоены «в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей».

Президент России также заверил главу правительства ФРГ, что он продолжит диалог с германским бизнесом. «Президент и канцлер подробно обсудили двусторонние отношения, с удовлетворением отметили растущую динамику взаимного торгового оборота», — сказал он. «Путин отметил, что он регулярно общается с представителями крупного германского бизнеса и намерен продолжать эту практику», — пояснил Песков.

Еще одной темой беседы стала тарифная политика «некоторых государств», как выразился Песков. Она была охарактеризована как непредсказуемая и способная нанести ущерб международной торговле, рассказал пресс-секретарь.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной сделкой и проблему сирийских беженцев.