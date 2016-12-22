WSJ узнала о недельной готовности санкций США против «Северного потока-2»

Санкции Вашингтона против строительства российского трубопровода «Северный поток-2» будут готовы в течении нескольких недель, пишет The Wall Street Journal

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В США уже почти разработан законопроект о санкциях, который может остановить завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, по словам которых, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.

Сейчас Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами.

«Северный поток-2», дублирующий уже существующий трубопровод, долгое время критиковался администрацией президента США Дональда Трампа из-за подозрений в том, что он может увеличить энергетическую зависимость Европы от российского газа.

В августе 2017 года конгресс США наделил Трампа полномочиями вводить санкции против компаний и лиц, работающих над трубопроводом. Такая возможность предусмотрена в пакете санкций против России за предполагаемое вмешательство в американские выборы в 2016 году. По информации WSJ, сейчас власти США планируют воспользоваться этой опцией, чтобы «заблокировать» завершение строительства «Северного потока-2».

Остается определиться лишь с одним вопросом — вводить ли санкции против компаний, который ответственны непосредственно за укладку труб на дно Балтийского моря или же расширить их действие на банки и другие фирмы, которые финансируют «Северный поток-2». По словам источника газеты, Вашингтон передаст Евросоюзу предупреждение​ перед тем, как вводить такие санкции.

Мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, 100% акций которой владеет «Газпром». Одним из иностранных инвесторов трубопровода является австрийская OMV. Ранее ее глава Райнер Зеле говорил, что санкции против «Северного потока-2» будут «несправедливым шагом».