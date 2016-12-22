ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,00 66,63 EUR Нал. 77,96 76,23 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6351,30 -132,20 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
WSJ узнала о недельной готовности санкций США против «Северного потока-2»
Лента новостей
Володин прокомментировал письмо Mail.Ru о смягчении наказания за репосты 22:21, Политика Канал «Эха Москвы» на YouTube восстановил свою работу 21:57, Общество «Спартак» выиграл у «Краснодара» в матче чемпионата России 21:38, Спорт Число жертв обрушения моста в Италии возросло до 43 человек 21:35, Общество WSJ узнала о недельной готовности санкций США против «Северного потока-2» 21:35, Политика «Арсенал» и «Челси» забили пять голов на двоих в лондонском дерби 21:21, Спорт Арестованную в США Бутину перевели в другую тюрьму 21:13, Общество Фигуранта по делу «Армии воли народа» освободили из колонии по УДО 20:45, Общество Путин и Меркель оценили роль Украины после запуска «Северного потока-2» 20:41, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 20:30, РБК и Schneider Electric Эрдоган снова стал председателем Партии справедливости и развития 20:20, Политика МИД Германии захотел придать «новую динамику» минскому процессу 19:50, Политика Чемпионат Англии по футболу. «Челси» — «Арсенал». Онлайн 19:30, Спорт Климкин назвал позорными итоги госэкзаменов по математике на Украине 19:27, Политика Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии 19:18, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:14, Партнерский материал Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — «Спартак». Онлайн 19:00, Спорт Лукашенко объяснил кадровые перестановки в правительстве 18:53, Политика ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России 18:37, Спорт Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:32, РБК и Microsoft Экс-лидер евроскептиков Фараж решил вернуться в британскую политику 18:19, Политика Трамп заявил о своем скептическом отношении к «фейковым новостям» 18:16, Политика Украинские власти заблокировали судно «Механик Погодин» на три года 17:54, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 17:34, РБК и Сбербанк Писателя Эдурада Успенского похоронили на Троекуровском кладбище 17:34, Общество Визит Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии. Фоторепортаж 17:12, Фотогалерея  Венедиктов рассказал о взломе канала «Эхо Москвы» на YouTube 17:12, Общество Путин станцевал с невестой и уехал со свадьбы главы МИД Австрии 17:10, Политика
WSJ узнала о недельной готовности санкций США против «Северного потока-2»
Политика, 21:35
0
WSJ узнала о недельной готовности санкций США против «Северного потока-2»
Санкции Вашингтона против строительства российского трубопровода «Северный поток-2» будут готовы в течении нескольких недель, пишет The Wall Street Journal
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В США уже почти разработан законопроект о санкциях, который может остановить завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, по словам которых, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.

Сейчас Белый дом дорабатывает санкции совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами.

«Северный поток-2», дублирующий уже существующий трубопровод, долгое время критиковался администрацией президента США Дональда Трампа из-за подозрений в том, что он может увеличить энергетическую зависимость Европы от российского газа.

В августе 2017 года конгресс США наделил Трампа полномочиями вводить санкции против компаний и лиц, работающих над трубопроводом. Такая возможность предусмотрена в пакете санкций против России за предполагаемое вмешательство в американские выборы в 2016 году. По информации WSJ, сейчас власти США планируют воспользоваться этой опцией, чтобы «заблокировать» завершение строительства «Северного потока-2».

Остается определиться лишь с одним вопросом — вводить ли санкции против компаний, который ответственны непосредственно за укладку труб на дно Балтийского моря или же расширить их действие на банки и другие фирмы, которые финансируют «Северный поток-2». По словам источника газеты, Вашингтон передаст Евросоюзу предупреждение​ перед тем, как вводить такие санкции.

Мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км. Строительством газопровода занимается Nord Stream 2 AG, 100% акций которой владеет «Газпром». Одним из иностранных инвесторов трубопровода является австрийская OMV. Ранее ее глава Райнер Зеле говорил, что санкции против «Северного потока-2» будут «несправедливым шагом».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Северный поток – 2»
Главное
Песков рассказал о подарке и тосте Путина на свадьбе главы МИД Австрии Политика
Материалы по теме
Путин и Меркель оценили роль Украины после запуска «Северного потока-2» Политика
Партнер «Северного потока-2» сообщил об укладке труб в Балтийском море Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter