Путин и Меркель оценили роль Украины после запуска «Северного потока-2»

Во время короткого выступления перед журналистами Владимир Путин и Ангела Меркель рассказали, какие темы планируют обсуждать на совместной встрече

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

После запуска трубопровода «Северный поток-2» возможности транзита газа через Украину не будут закрыты. Об этом перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Новый трубопровод удовлетворит растущий спрос европейских потребителей на энергоресурсы. «Его [«Северного потока-2»] реализация позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а главное, удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы», — подчеркнул Путин.

Российский президент отметил, что трубопровод — только экономический проект, который «не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины». Для России главное, чтобы «украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова», заключил Путин.

Меркель, в свою очередь, заявила, что Украина должна сохранить свою роль при транзите газа в Европу при завершении строительства «Северного потока-2».

Как передает Reuters, канцлер ФРГ также заявила, что обсудит с российским лидером конфликт на Украине и ситуацию в Сирии, а также соглашение с Ираном. Кроме того, запланировано обсуждение двухсторонних отношений и ситуации с правами человека в России. «Я считаю, что спорные вопросы могут решать только с помощью диалога», — заявила Меркель.​