Германия не откажется от энергопроектов с Россией из-за позиции США

Германия не откажется от договоренностей с Россией в энергетической сфере по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за позиции США. Об этом глава Социал-демократической партии Андреа Налес заявила в интервью Funke, передает «РИА Новости».
«Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших соглашений в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться», — отметила Налес.
Ранее в Восточном комитете германской экономики сообщили о том, что новые санкции США против России, которые вступят в силу с 22 августа, угрожают сотрудничеству компаний из ЕС с Москвой в энергетической сфере. Согласно одному из положений «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), ограничения будут вводиться не только в отношении американских компаний, но и европейских. Речь идет о партнерах России в сфере инвестиций и энергетики, в том числе участниках строительства газопровода «Северный поток-2».
Президент США Дональд Трамп в начале июля заявлял, что газопровод «Северный поток-2» сделает Германию «заложницей» России. В ответ на это канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Берлин сам примет решение по данному вопросу. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал заявление президента США «чистой воды идеологией».
В субботу, 18 августа, в Германии состоится двусторонняя встреча лидера России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На встрече они обсудят актуальные вопросы международной безопасности, а также затронут тему строительства газопровода «Северный поток-2» с учетом угроз со стороны третьих стран.