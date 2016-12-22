В Кремле перечислили темы переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе предстоящей двусторонней встречи, которая должна состояться в субботу, 18 августа, в Германии, обсудят актуальные вопросы международной безопасности, а также реализацию совместных проектов с учетом угроз со стороны третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы — конечно же, и Украина, и Сирия», — отметил он.

Песков заметил, что лидеры двух стран, скорее всего, не будут затрагивать возможность оказания помощи Турции в связи с экономическими трудностями, которые сейчас испытывает страна. По его словам, такие вопросы можно обсуждать только с участием Анкары.

«Не думаю, что это будет главной темой», — заключил Песков.

Перед переговорами с Меркель Путин намерен посетить с частным визитом Австрию, где будет присутствовать на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.​

Ранее Песков указывал, что на предстоящей встрече Путин и Меркель затронут тему строительства газопровода «Северный поток-2». Переговоры пройдут в замке Мезенберг, который находится в пригороде Берлина.