Трамп назвал «Северный поток-2» выбором Меркель

Власти Германии сами предпочли платить России «миллиарды долларов» за поставки газа, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Она (канцлер Германии Ангела Меркель) платит России миллиарды долларов. Это ее выбор, но поступать так, будучи в НАТО, довольно неудобно», — сказал он.

До переговоров в Хельсинки Трамп выступал с резкой критикой «Северного потока-2». На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй он назвал соглашение Берлина и Москвы о газопроводе «ужасной ошибкой». По его словам, таким образом Россия будет поставлять до 70% необходимых Германии энергоресурсов.

Во время визита в Брюссель на саммит НАТО, Трамп заявил, что из-за поддержки «Северного потока-2» Германия стала «заложницей» России. В ответ Меркель сказала, что ее страна сама принимает решения и не зависит от других государств.

В рамках «Северного потока-2» предполагается построить два газопровода, идущих из России в Германию по дну Балтийского моря. Общая мощность проекта составит 55 млрд куб. м газа в год, а протяженность трубы — 1,2 тыс. км. Газопровод строится под контролем компании Nord Stream 2 AG, 51% акций которой принадлежат «Газпрому».

Ожидается, что его введут в эксплуатацию до конца 2019 года. Разрешения на строительство выдали власти Швеции, Финляндии и Германии.