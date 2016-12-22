Немецкий бизнес оценил риски санкционных инициатив сенаторов США

Предлагаемые американскими сенаторами санкции в отношении России угрожают сотрудничеству компаний из ЕС с Москвой в финансовой и энергетической сферах, предупредили в Восточном комитете германской экономики

Фото: Ting Shen / Reuters

Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V.) выражает «огромную обеспокоенность» в связи с возможностью введения США новых санкций против России. Об этом РБК заявил управляющий директор организации Михаэль Хармс. По его словам, положения «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), представленного в конгрессе 2 августа, предусматривают введение ограничений не только в отношении сотрудничающих с Москвой граждан и компаний США, но потенциально и в отношении европейцев. Речь идет о партнерах России в сфере инвестиций и энергетики, в том числе участниках строительства газопровода «Северный поток-2», уточнил Хармс. Восточный комитет германской экономики представляет интересы 350 немецких компаний и ассоциаций на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.

Под прессингом из-за возможных санкций находятся и работающие в России международные банки, добавил собеседник РБК.

Хармс предупредил о недопустимости введения санкций против бизнеса ЕС из-за его сотрудничества с Россией. «Мы считаем, что любые попытки придать формату реализации санкций экстерриториальный характер недопустимы и противоречат международному законодательству», — подчеркнул он.

В среду, 8 августа, в Еврокомиссии объявили, что приступили к анализу возможных последствий содержащихся в DASKAA мер для ЕС. Положения о необходимости координировать новые санкции с Брюсселем содержатся и в самом законопроекте конгрессменов. Согласно документу, президенту США требуется «продолжать поддерживать <…> единство с европейскими и другими ключевыми игроками в том, что касается реализации санкций против России». Не позже 60 дней после принятия закона американский лидер должен направить в конгресс отчет о работе специально созданного офиса по вопросам координации санкций, утверждается в документе. Сейчас реализацию штрафных мер в администрации курирует дипломат Дэвид Тесслер. «Как европейцы и немцы [мы считаем], <...> наши связи с Россией носят более тесный характер (чем связи России и США. — РБК), и этот момент должен быть учтен», — сказал Хармс.

Как напомнил Хармс, в течение 2017 года администрация США учитывала мнение европейцев при реализации существующих антироссийских санкций. «Мы надеемся, что этот диалог будет продолжен и что применения санкций США к европейским компаниям удастся избежать», — сказал собеседник РБК.

В то же время Хармс указал на негативную тенденцию в диалоге между Россией и США. «Когда все больше людей пытаются ухудшить двусторонние отношения, сторонников усиления связей найти все сложнее», — посетовал он, добавив, что «мы продолжаем двигаться в неправильном направлении».

В соответствии с положениями DASKAA, раз в 180 дней после принятия закона президенту Дональду Трампу придется предоставлять конгрессу доклад о всех случаях, когда введенные США санкции против физического лица из-за его взаимоотношений с Россией не были применены в ЕС. В этом документе президент должен будет объяснить причины этого, говорится в акте.