Подмосковное управление Росреестра отказало в аресте имущества Петросяна

Управление Росреестра по Московской области отказалось арестовать имущество артиста Евгения Петросяна в рамках бракоразводного процесса с Еленой Степаненко. Об этом ТАСС заявил адвокат юмориста Сергей Жорин.

«Соответствующий отказ о наложении ареста поступил в Хамовнический суд Москвы», — сказал Жорин.

Адвокат сообщил, что причиной стало несоответствие закону документов, которые поступили из суда. Теперь суд должен устранить нарушения и повторно попытаться арестовать имущество. Это делается для того, чтобы никто из бывших супругов не смог его продать.

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество юмористов 7 августа. Степаненко подала иск к Петросяну 4 июля, начав раздел совместно нажитого имущества на сумму в 1,5 млрд руб. После этого Петросян подал встречный иск. Его адвокат рассказал РБК, что переговоры идут уже шесть месяцев. Петросян предлагал поделить имущество поровну, однако Степаненко отказалась, как и от «огромной квартиры» супруга. В итоге она планирует отсудить практически все совместно нажитое имущество, в частности, произведения искусства. Сама Степаненко назвала развод с Петросяном «житейским делом».

Артисты поженились в 1985 году.