Минфин исключил риски для валютных счетов россиян из-за новых санкций

Валютные счета россиян в банках России не пострадают в случае введения нового пакета санкций со стороны США. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам министра, даже если США введут санкции в отношении какого-либо российского банка, «никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет». Силуанов отметил, что Банк России примет необходимые меры, чтобы поддержать пострадавшие от санкций кредитные учреждения.

Министр добавил, что ЦБ «подкрепит своей ликвидностью» тот банк, который может попасть в сложное положение, отметив, что резервов и рублевой ликвидности у регулятора достаточно.

Также Силуанов заявил, что новый пакет ограничительных мер будет «неприятным, но не смертельным» событием.

2 августа американские сенаторы внесли на рассмотрение в конгресс США новый пакет санкций против России. Законопроект содержит предложения о введении новых мер против политических деятелей и крупных бизнесменов России, а также о наложении запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур.



8 августа американская администрация объявила о введении с 22 августа нового пакета санкций против России из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором Лондон и ряд западных стран обвиняют Россию. Первый пакет санкций предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. При этом, если Москва в течение трех месяцев не выполнит предъявленные требования, ​Белый дом распространит санкции на дипотношения между странами.