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МИД России заявил о подготовке ответных мер на санкции США
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МИД России заявил о подготовке ответных мер на санкции США
Политика, 06:33
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МИД России заявил о подготовке ответных мер на санкции США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Москва готовит ответ на санкции США. Об этом она рассказала «РИА Новости» в ходе визита в Сербию.

«Сейчас эти ответные меры прорабатываются», — сказала Захарова.

По мнению представителя российского МИДа, Москва была вынуждена пойти на этот шаг вместо того, чтобы работать над способами улучшения двусторонних отношений и вытаскивания их из «тупика».

Она также пояснила, что США вводят новые санкции против России, так как теряют ресурсы для дальнейшего развития и выхода из кризисов. Захарова отметила, что Соединенным Штатам​ нужна политическая, финансовая и экономическая экспансия.

8 августа Госдепартамент США объявил, что собирается ввести против России новые санкции. По мнению Вашингтона, Москва нарушила международное право применив в британском городе Солсбери отравляющее вещество «Новичок». Ограничения введут, если Россия не предоставит гарантий по неприменению химоружия и не согласится допустить международных инспекторов.

Ранее в телефонном разговоре министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил госсекретарю США «категорическое неприятие» новых санкций. Министр заявил, что ни Великобритания, ни США, ни какая-либо из других стран не предоставили доказательств ​причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

Теги: Мария Захарова , Санкции
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