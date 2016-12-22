Лавров заявил главе Госдепа о категорическом неприятии новых санкций

Глава российского МИДа отметил, что оснований для введения санкций нет, поскольку ни США, ни Великобритания не предоставили доказательств, что к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери причастна Москва

Сергей Лавров и Майк Помпео (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Госсекретарь США Майк Помпео 10 августа позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы международной повестки, в том числе сирийское урегулирование и темы, которые затрагивали во время двусторонней встречи 16 июля в Хельсинки президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

Лавров выразил своему американскому коллеге «категорическое неприятие» объявленных Вашингтоном новых антироссийских санкций.

«Лавров подчеркнул, что ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений», — отметили в российском МИДе.

Какой была реакция Помпео на слова Лаврова, в ведомстве не уточнили.

В минувшую среду, 8 августа, американская администрация объявила о введении с 22 августа нового пакета санкций против России. Поводом стало отравление в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон и ряд западных стран винят Москву. Российские власти свою причастность к случившемуся опровергают.

Первый пакет санкций предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения, которые, в частности, используются в авиационной отрасли. Если в течение трех месяцев Москва не выполнит предъявленные требования — предоставление гарантий об отказе от использования химического оружия, а также соглашение на допуск международных инспекторов, — то Белый дом распространит санкции на дипломатические отношения между двумя странами.​

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны. «И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — заявил Медведев.