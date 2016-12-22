Адвокат рассказал об отказе Степаненко от «огромной квартиры» Петросяна

Юморист Евгений Петросян предлагал жене Елене Степаненко забрать при разводе «огромную квартиру», однако она отказалась. Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Есть огромная квартира, вы о ней даже не знаете. Она составляет, наверное, половину от всего имущества. Евгений Ваганович предлагал оставить ее Елене», — сказал Жорин.

Юрист добавил, что Степаненко теперь требует около 80% совместно нажитого имущества, что для Петросяна «просто унизительно».

В пресс-службе Хамовнического суда ранее сообщили РБК, что Степаненко подала иск к Петросяну о разделе имущества 4 июля. Его должны рассмотреть 6 августа.

Впоследствии Петросян подал встречный иск. Как рассказал РБК Жорин, внесудебные переговоры идут уже около полугода. Он отметал, что Петросян предлагал Степаненко поделить имущество поровну, однако она отказалась. После нескольких предложенных вариантов, выяснилось, что она подала в суд. По словам адвоката, де-факто Степаненко и Петросян не женаты уже 15 лет.

6 августа Хамовнический суд закрыл заседание о разделе имущества между артистами. Однако адвокат сообщил РБК, что он заявил отвод судьи Натальи Шивьевой. Причиной стало отсутствие разъяснений прав Степаненко и Петросяна, а также отказ закончить дело мировым соглашением.

Юмористы поженились в 1985 году.