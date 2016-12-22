Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову временно покинуть Армению

Специальная следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову покинуть страну и вернуться на работу в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственную службу.

В ведомстве заявили, что избранная в отношении Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, «чтобы он в определенный отрезок времени отсутствовал в Армении». Там также отметили, что данная информация была доведена до Хачатурова.

При этом «РИА Новости» сообщает, что адвокат генсека ОДКБ Мигран Погосян заявил, что не получал официального документа, свидетельствующего о том, что его подзащитный может покинуть Армению.

В конце июля Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. В то время он командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем главы Минобороны Армении. Тогда после президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, оппозиция обвинила власти в нарушениях и фальсификации итогов голосования. В результате стычек митингующих с силовиками на акциях протеста 1 и 2 марта 2008 года погибли 10 человек, еще более 200 получили ранения. Протесты закончились после введения чрезвычайного положения.

27 июля Ереванский суд отпустил Хачатурова под залог в размере около $10,3 тыс. После этого Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека организации.