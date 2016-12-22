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Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову временно покинуть Армению
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Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову временно покинуть Армению
Политика, 12:40
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Следствие разрешило генсеку ОДКБ Хачатурову временно покинуть Армению

Специальная следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову покинуть страну и вернуться на работу в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственную службу.

В ведомстве заявили, что избранная в отношении Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, «чтобы он в определенный отрезок времени отсутствовал в Армении». Там также отметили, что данная информация была доведена до Хачатурова.

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При этом «РИА Новости» сообщает, что адвокат генсека ОДКБ Мигран Погосян заявил, что не получал официального документа, свидетельствующего о том, что его подзащитный может покинуть Армению.

В конце июля Хачатурова обвинили в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. В то время он командовал частями ереванского гарнизона и был заместителем главы Минобороны Армении. Тогда после президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, оппозиция обвинила власти в нарушениях и фальсификации итогов голосования. В результате стычек митингующих с силовиками на акциях протеста 1 и 2 марта 2008 года погибли 10 человек, еще более 200 получили ранения. Протесты закончились после введения чрезвычайного положения.

27 июля Ереванский суд отпустил Хачатурова под залог в размере около $10,3 тыс. После этого Армения предложила государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ереван должен официально отозвать своего представителя с поста генсека организации.

Как писала ​газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников из госструктур, предъявление Ереваном обвинения Хачатурову вызвало в Москве «особое раздражение». Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян заявил РБК, что после предъявления обвинений Хачатурову страна планирует сохранить за собой квоту на пост генсека ОДКБ. Егоян уточнил, что квота принадлежит Армении до 2020 года.
Теги: Армения , ОДКБ , обвинение
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