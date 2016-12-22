МИД ответил на требование Армении поменять генсека ОДКБ

В Москве отметили, что Ереван должен инициировать отзыв своего гражданина Юрия Хачатурова с поста генсека организации. Накануне суд предъявил ему обвинения в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года

Сергей Лавров (Фото: Сергей Поляков / AP)

Армения должна официально отозвать своего представителя с поста генсека Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване», — говорится в комментарии МИД РФ.

В минувшую пятницу, 27 июля, ереванский суд первой инстанции санкционировал арест генсека ОДКБ Юрия Хачатурова по обвинению в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаяну, его поместили под арест). Тем не менее лишение свободы обвиняемому не грозило, поскольку его отпустили под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении, наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет.

В связи с этим Ереван предложил государствам-членам ОДКБ начать процесс замены генсека. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян подчеркнул, что расследование против Хачатурова, который занимает пост главы международной организации с 2017 года, — внутренний правовой процесс против гражданина республики.

В феврале 2008 года в Армении прошли президентские выборы, по итогам которых главой государства стал Серж Саргсян. Он сменил Роберта Кочаряна. Силы оппозиции во главе с проигравшим выборы Левоном Тер-Петросяном провели серию митингов, на которых протестовали против, по их данным, неверно подведенных итогов голосования и допущенных в ходе проведения выборов нарушений. Крупные акции протеста 1 и 2 марта 2008 года привели к столкновениям митингующих с силовиками. Жертвами стычек стали десять человек, еще более 200 были ранены. Протесты закончились после того, как Кочарян ввел чрезвычайное положение, которое вступило в силу в ночь на 2 марта.

В это время Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении. Помимо этого с 2008 по 2016 год он был начальником Генштаба ВС республики.​