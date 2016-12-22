ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,66 62,18 EUR Нал. 74,52 72,66 USD Бирж. 63,05 +0,54 EUR Бирж. 73,51 +0,37 USD ЦБ. 62,56 +0,21 EUR ЦБ. 73,11 +0,03 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7679,00 +124,10 IMOEX 2315,18 -0,26% RTSI 1160,09 -1,11% Brent 72,63 -2,33% DJIA 25333,82 -0,32% Nasdaq 7707,29 +0,46%
СМИ рассказали о «раздражении» Москвы действиями новых властей Армении
Лента новостей
Tesla второй раз подряд отчиталась о рекордных убытках 04:30, Бизнес СМИ рассказали о «раздражении» Москвы действиями новых властей Армении 04:00, Политика В Пентагоне заявили о сохранении споров между Россией и США по ДСНВ 03:38, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 03:12, РБК и Сбербанк Суд арестовал бывшего гендиректора Urban Group 03:04, Бизнес WhatsApp ввел функцию платных сообщений для компаний 02:44, Технологии и медиа СМИ узнали о попытке Тиллерсона помешать вторжению ОАЭ в Катар 02:16, Политика Комитет защиты журналистов призвал тщательно расследовать убийство в ЦАР 01:59, Политика Глава СК поручил завести дело после нападения собаки на ребенка в Талдоме 01:29, Общество Кибератака на Аляске заставила чиновников пересесть за пишущие машинки 00:56, Технологии и медиа Израиль пригрозил Ирану военными действиями в случае блокирования пролива 00:31, Политика В Лиге чемпионов определился первый соперник «Спартака» 00:11, Спорт Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 00:09, РБК и IWC В Дагестане выявили картельный сговор на ₽17 млрд при строительстве дорог 01 авг, 23:58, Общество МИД Турции пообещал ответить на американские санкции 01 авг, 23:48, Политика Три российские биатлонистки будут выступать за украинскую сборную 01 авг, 23:34, Спорт Найдены оба черных ящика упавшего в Мексике пассажирского самолета 01 авг, 23:28, Общество Капитализации Apple не хватило $10 млрд до отметки в триллион долларов 01 авг, 23:22, Бизнес Сенат принял расширенный оборонный бюджет США на $716 млрд 01 авг, 23:10, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 01 авг, 23:00, Партнерский материал Белый дом попросил считать твит Трампа о «российском деле» личным мнением 01 авг, 22:40, Политика ЦСКА подписал первого нападающего за межсезонье 01 авг, 22:38, Спорт На ликвидацию свалки в Балашихе из бюджета направили 1,6 млрд руб. 01 авг, 22:27, Экономика Осужденные в Забайкалье рассказали о побоях из-за матча Россия — Хорватия 01 авг, 22:12, Общество Лукашенко пошутил о перенесенном «инсульте» 01 авг, 22:00, Общество В протестах в Зимбабве погибли три человека 01 авг, 21:41, Политика США обвинили трех украинцев в кибератаках на более чем 100 компаний 01 авг, 21:39, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 01 авг, 21:36, РБК и Сбербанк
СМИ рассказали о «раздражении» Москвы действиями новых властей Армении
Политика, 04:00
0
СМИ рассказали о «раздражении» Москвы действиями новых властей Армении
Возбуждение дела против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в Москве считают «уроном имиджу всей организации», пишет газета «Коммерсантъ». В Армении Хачатурова будут судить за события десятилетней давности
Юрий Хачатуров (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Предъявление Ереваном обвинения генсеку Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову вызвало в Москве «особое раздражение», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в госструктурах.

На прошлой неделе ереванский суд санкционировал арест Хачатурова, ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Такое же обвинение было предъявлено экс-президенту Роберту Кочаряну. Хачатурова, в отличие от Кочаряна, отпустили под залог.

После начала судебного разбирательства Ереван предложил входящим в ОДКБ странам сменить генсека. «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, пишет о том, что новый кандидат от Армении не будет одобрен в автоматическим порядке. Если армянский кандидат не устроит другие страны, своего кандидата выдвинет Белоруссия. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — сказал собеседник газеты, близкий к администрации президента России.

Отложенное дело: в чем обвиняют экс-президента Армении и генсека ОДКБ
Политика

Кроме того, два топ-менеджера предприятия российской оборонной промышленности рассказали изданию, что второй пакет контрактов на поставку вооружения находится под «большим вопросом». Армения должна была получить кредит в размере $100 млн на продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта, однако «пока не особо понятно, что у них вообще происходит», сказал собеседник газеты.

События, который послужили поводом для возбуждения дела против Хачатурова, произошли в 2008 году. По итогам выборов президента, на которых победил Серж Саргсян, оппозиция во главе с проигравшим кандидатом Левоном Тер-Петросяном провела серию митингов против фальсификаций. Протесты 1 и 2 марта закончились столкновениями с силовиками, в ходе которых погибли десять человек и более 200 были ранены. Хачатуров тогда командовал частями ереванского гаринзона, был замминистра обороны и главой Генштаба ВС Армении.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Армения , ОДКБ
Главное
Суд арестовал бывшего гендиректора Urban Group Бизнес
Материалы по теме
МИД ответил на требование Армении поменять генсека ОДКБ Политика
Армения предложила сменить генсека ОДКБ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter