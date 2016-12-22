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Суд в Ереване решил отпустить под залог генсека ОДКБ
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Суд в Ереване решил отпустить под залог генсека ОДКБ
Политика, 27 июл, 23:44
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Суд в Ереване решил отпустить под залог генсека ОДКБ
Следователи требовали арестовать Юрия Хачатурова по обвинению в свержении конституционного строя в Армении. Суд решил отпустить его под залог. Генсек ОДКБ уехал в Ереван давать показания, говорили ранее РБК в организации
Юрий Хачатуров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Городской Ереванский решил выпустить под залог генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Об этом сообщает новостной портал News.am.

Адвокат Хачатурова Мигран Погосян не назвал точную сумму залога, однако сказал, что его размер составляет примерно 5 млн драмов ($10,3 тыс.). «После того, как залог будет выплачен, сегодня Хачатуров выйдет из здания суда», — сказал Погосян.

Следователи требовали арестовать Хачатурова по обвинению в свержении конституционного строя в Армении. Сам генсек ОДКБ уехал в Армению давать показания, заявляли РБК в секретариате организации.

Отложенное дело: в чем обвиняют экс-президента Армении и генсека ОДКБ
Политика

26 июля Хачатурову было предъявлено обвинение в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении. «На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1–2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения», — сообщила Специальная следственная служба.

Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, однако для него суд избрал меру пресечения в виде ареста. В соответствии с Уголовным кодексом Армении обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2008 году оппозиция во главе с Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы президента 19 февраля того же года, проводила в Армении митинги, протестуя против неверно, по их данным, подведенных итогов голосования и допущенных в ходе выборов нарушений. Акции протеста 1–2 марта 2008 года вылились в столкновения митингующих с силовиками. В результате стычек погибли десять человек (в том числе двое полицейских), свыше 200 были ранены.

Во время тех событий Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона. Со 2 мая 2017 года назначен генеральным секретарем ОДКБ сроком на три года.​

Автор: Григорий Набережнов.
Теги: ОДКБ , генсек
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Суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна Политика
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