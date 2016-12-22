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В Ереване ответили на сообщения о «раздражении» Москвы ситуацией в ОДКБ
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В Ереване ответили на сообщения о «раздражении» Москвы ситуацией в ОДКБ
Политика, 10:46
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В Ереване ответили на сообщения о «раздражении» Москвы ситуацией в ОДКБ
Армения намерена сохранить за собой пост генсека ОДКБ, несмотря на преследование действующего административного главы организации Хачатурова, заявил пресс-секретарь премьера. В МИД России сомневаются, что это удастся сделать
Юрий Хачатуров (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

После предъявления армянскими властями обвинений генсеку Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову Ереван планирует сохранить за собой квоту на этот пост. В Армении исходят из того, что новый генсек также должен быть представителем республики, рассказал РБК пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.

На вопрос корреспондента РБК, будет ли Ереван настаивать на том, чтобы новым генсеком был представитель Армении, Егоян ответил: «Квота принадлежит Армении до 2020 года».

Собеседник РБК в МИД Армении обращал внимание, что следствие по «делу 1 марта» является внутренним делом страны, не имеет ни политического, ни международного подтекста. По его словам, Ереван делает все, чтобы ситуация с генсеком не отразилась на авторитете организации. По его словам, армянская сторона находится в постоянном контакте с российской.

В то же время собеседник РБК в МИД России выражал сомнение в том, что страны военного договора согласуют следующего кандидата от Армении, учитывая ситуацию вокруг Хачатурова.

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Политика

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников из госструктур написала, что предъявление Ереваном обвинения Хачатурову вызвало в Москве «особое раздражение». ​Источники газеты рассказали, что новый кандидат от Армении не будет одобрен в автоматическом порядке. Если армянский кандидат не устроит другие страны, своего кандидата выдвинет Белоруссия. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — сказал собеседник газеты, близкий к администрации президента России.

Генсека ОДКБ Хачатурова в Армении обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года (такое же обвинение суд предъявил и экс-президенту страны Роберту Кочаряну). 27 июля Ереванский суд ​отпустил его под залог примерно в $10,3 тыс. Согласно УК Армении наказание за свержение конституционного строя предполагает лишение свободы до 15 лет.

На следующий день Армения предложила государствам — членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря.

Хачатуров командовал частями ереванского гарнизона и занимал должность замглавы Минобороны Армении во время подавления протестов в марте 2008 года. Тогда после президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, оппозиция обвинила власти нарушениях и фальсификации итогов выборов.

Крупные акции протеста 1 и 2 марта 2008 года привели к столкновениям митингующих с силовиками. Жертвами стычек стали десять человек, еще более 200 были ранены. Протесты закончились после того, как еще действовавший на тот момент президент Роберт Кочарян ввел чрезвычайное положение.

Авторы: Владислав Гордеев, Александр Атасунцев.
Теги: Армения , ОДКБ , МИД Росиии
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