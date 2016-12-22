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Обвиняемого в госизмене ученого заподозрили в передаче данных в НАТО
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Обвиняемого в госизмене ученого заподозрили в передаче данных в НАТО
Шпионский скандал в «Роскосмосе», 20:44
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Обвиняемого в госизмене ученого заподозрили в передаче данных в НАТО

Согласно материалам дела, арестованный по обвинению в государственной измене сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев передавал секретные данные в одну из стран НАТО. Об этом сообщил РБК адвокат правозащитного объединения «Команда-29» Евгений Смирнов.

«Какая именно страна, в материалах не уточняется, однако период сбора секретной информации и ее передачи, вменяемые Кудрявцеву, — 2013–2015 годы», — пояснил собеседник РБК.

​Евгений Смирнов уточнил «Интерфаксу», что, по данным следствия, переписка осуществлялась по электронной почте.

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20 июля в офисах ЦНИИмаша и Объединенной космической корпорации прошли обыски в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене в корпорации «Роскосмос». 74-летний Кудрявцев был арестован после обысков 22 июля. Арест связан с расследуемым ФСБ деле об утечках данных о российском гиперзвуковом оружии, сообщали источники РБК и «Коммерсанта».

Завлабораторие​й Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева (ИНХС РАН) Ярослав Кудрявцев, сын арестованного Виктора Кудрявцева, сообщил РБК, что после задержания отца прошли обыски в его квартире, на даче и в гараже. Сын, ссылаясь на слова государственного адвоката, добавил, что отец не признает своей вины.

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Защита обжаловала арест сотрудника ЦНИИмаша 24 августа. Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на его арест. Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Ева Меркачева заявила «Интерфаксу, что Кудрявцев — самый пожилой заключенный в СИЗО «Лефортово». По ее словам, это больной человек, он страдает диабетом. В свою очередь члены московской ОНК Александр Ионов и Иван Мельников, посетившие «Лефортово», сообщили РБК, что обвиняемый пожаловался на заболевание глаз, отсутствие лекарств и личных вещей.

Всего по делу о госизмене, помимо Кудрявцева, по данным «Коммерсанта», проверяются более 12 человек.

Теги: ЦНИИмаш , госизмена , арест
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