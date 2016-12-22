Правозащитники рассказали о состоянии здоровья обвиняемого в госизмене

Обвиняемый в госизмене 74-летний сотрудник ЦНИИмаш «Роскосмоса» Виктор Кудрявцев пожаловался на заболевание глаз членам Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах лишения свободы в Москве. Об этом РБК сообщили члены столичной ОНК Александр Ионов и Иван Мельников, которые посетили изолятор в четверг.

«Мы не можем раскрывать медицинских диагнозов, но у него левый глаз красный, требующий вмешательства врача. Сидит он пока один. В камере у него темно. У него нет никаких лекарств, из одежды — только то, в чем его задержали, и роба. Никаких вещей ему передать никто не успел», — рассказал Ионов.

По его словам, 72-летняя жена арестованного ученого сделала супругу передачу, но на момент посещения СИЗО представителями ОНК до Кудрявцева переданные вещи не дошли. «Обещали в четверг все передать», — уточнил Ионов.

Ранее защита Кудрявцева заявила, что мужчине предъявили обвинение в отсутствие его адвокатов, рассказал РБК один из его защитников Иван Павлов. Он и второй адвокат Кудрявцева Евгений Смирнов написали жалобу главе адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову на защитника по назначению Веру Теплухину. По их словам, женщина обещала передать материалы дела новым адвокатам до того, как ученому предъявили обвинение, но договоренности не выполнила.

Об аресте ведущего научного сотрудника ЦНИИмаша Кудрявцева по делу о госизмене стало известно 20 июля. Своей вины он не признает. По делу помимо ученого, по данным «Коммерсанта», проверяются порядка 12 человек.