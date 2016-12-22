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СМИ узнали об обвинении сотрудника ЦНИИмаш в передаче данных стране НАТО
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СМИ узнали об обвинении сотрудника ЦНИИмаш в передаче данных стране НАТО
Политика, 05:28
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СМИ узнали об обвинении сотрудника ЦНИИмаш в передаче данных стране НАТО

74-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш — является головным научно-исследовательским институтом «Роскосмоса») Виктора Кудрявцева обвинили в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник в правоохранительных органах.

Эта информация, по версии следствия, впоследствии предоставлялась спецслужбам Североатлантического альянса, пояснил собеседник издания.Сам Кудрявцев, по его словам, вину не признает.

Материалы, с которыми была связана работа ученого, как пояснили неназванные источники газеты, напрямую были связаны с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», использовавшихся в том числе в оборонных проектах по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».

При этом знакомые Кудрявцева, как замечает издание, говорят, что в личном общении ученый всегда был скромным и аккуратным человеком, «который никак не походил на шпиона или предателя».

ЦНИИмаш в связи со случившимся, по информации собеседника газеты в «Роскосмосе», скорее всего, ждет изменение статуса. Соответствующие предложения, по данным собеседника издания, своему заместителю по безопасности Сергею Демину уже поручил проработать гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В ЦНИИмаше данные об этом расследовании, как указывает газета, не комментируют. В «Роскосмосе» в свою очередь накануне подтвердили информацию об аресте Кудрявцева. При этом следственные действия, как указывали в госкорпорации, ведутся еще с несколькими сотрудниками ЦНИИмаша.

Правозащитники проверят информацию об аресте ученого по делу о госизмене
Политика

20 июля в этом институте, а также в Объединенной ракетно-космической корпорации обыски провели работники ФСБ. После этого, как отмечал со ссылкой на собственных собеседников «Интерфакс», нескольких сотрудников ЦНИИмаша силовики вывели из здания и увезли. «Коммерсантъ» затем указывал, что ФСБ возбудила дело по фактам госизмены (ст. 275 УК РФ).​ Источник РБК в правоохранительных органах в свою очередь замечал, что производство расследуется по ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Секретная информация, по версии сотрудников ФСБ, передавалась на Запад, указывали собеседники РБК.

На следующий день после обысков в Объединенной ракетно-космической корпорации глава аналитического центра структуры Дмитрий Пайсон ушел в отставку. Позже в «Роскосмосе» сообщили, что «в деле о госизмене в ЦНИИМаше» он проходит в качестве свидетеля.

Теги: Североатлантический совет , ЦНИИмаш , секретные данные
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