ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,35 62,22 EUR Нал. 74,13 72,83 USD Бирж. 62,75 -0,32 EUR Бирж. 73,34 -0,42 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8175,20 +439,80 IMOEX 2276,62 +0,68% RTSI 1142,81 +1,14% Brent 73,94 +0,33% DJIA 25242,30 +0,79% Nasdaq 7875,74 +0,43%
Акценты Рогозина: шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе»
Лента новостей
Следователи возбудили дело после смерти журналиста в Нижнем Новгороде 18:38, Общество Джабраилов ответил цитатой Цицерона на исключение из «Единой России» 18:34, Политика Шойгу рассказал об усилении активности НАТО в Восточной Европе 18:26, Политика Прокуратура начала проверку из-за проблем с багажом в Шереметьево 18:17, Общество В США одобрили ввоз одного из сплавов UC Rusal без пошлин 18:13, Бизнес Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 18:10, Партнерский материал ФИФА назвала претендентов на приз лучшему футболисту года 18:10, Спорт ЧМ-2018 испортил квартальные продажи гипермаркетов «О'кей» 18:04, Бизнес Число жертв лесных пожаров в Греции превысило 70 человек 17:59, Общество Суд в Москве отправил подругу депутата Жигарева под домашний арест 17:53, Общество MyEtherWallet усилила безопасность: сервис выпустил мобильное приложение 17:53, Крипто Как российские бизнесмены покупали иностранные спортивные клубы 17:50, Фотогалерея  Друзья поневоле: как сирийская война сблизила Россию и Израиль 17:47, Мнение Как клиенты «Шелл» сэкономили $139 млн за 4 года 17:44, РБК и «Шелл» Немецкая спецслужба обвинила Россию в шпионаже против Германии 17:44, Политика Гонку «Тур де Франс» приостановили из-за слезоточивого газа. Фоторепортаж 17:38, Фотогалерея  Правозащитники проверят брянскую колонию после смерти заключенного 17:34, Общество Акценты Рогозина: шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе» 17:26, Политика «Локомотив» объявил о переходе футболиста «Пари Сен-Жермен» 17:12, Спорт На Букеровскую премию впервые в истории номинировали комикс 17:07, Общество Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 16:54, РБК и IWC РЖД будут продавать единые билеты на поезда и самолеты 16:54, Бизнес Чемпион мира по авиационной акробатике разбился в Подмосковье 16:52, Общество Еврокомиссия оштрафовала четырех производителей техники на €111 млн 16:44, Бизнес Начальника томского главка МЧС задержали по подозрению в коррупции 16:42, Общество Минобороны ответило на сообщения СМИ об изъятии автомобилей у граждан 16:38, Общество Россиянки завоевали полный комплект наград на ЧМ по фехтованию 16:37, Спорт Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 16:36, РБК и Сбербанк
Акценты Рогозина: шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе»
Политика, 17:26
0
Акценты Рогозина: шесть вопросов по делу о госизмене в «Роскосмосе»
По делу о госизмене в ЦНИИмаше прошли новые аресты. Чем занимался главный подозреваемый Виктор Кудрявцев, как он связан с другим взятым под стражу сотрудником института и кто предал огласке нынешнее дело — разбирался РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Когда имела место предполагаемая госизмена​

События, связанные с расследуемым ФСБ делом о государственной измене в ​Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), головном научном предприятии «Роскосмоса», произошли в 2013 году. Об этом в госкорпорации сообщили в понедельник вечером. В «Роскосмосе» уточнили, что «вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется». Тогда институт возглавлял Николай Паничкин, а «Роскосмос» — генерал-полковник Олег Остапенко, прежде заместитель министра обороны.

Первый обыск по делу прошел в сентябре 2017 года, сообщал «Интерфакс».

Сын обвиненного в госизмене ученого сообщил об обыске на даче и в гараже
Общество


О возбуждении уголовного дела стало известно в пятницу, 20 июля. Источники «Коммерсанта» сообщили, что в ЦНИИмаше и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) проходят обыски в связи с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии (Владимир Путин упоминал такое оружие, в частности высокоточный авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», в своем мартовском послании Федеральному собранию).

Информацию об обысках подтвердили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». «Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие», — сообщил представитель госкорпорации.

Сколько всего фигурантов в деле

Первым арестованным по делу стал 74-летний Виктор Кудрявцев, ведущий научный сотрудник ЦНИИмаша, автор многочисленных научных публикаций и лауреат правительственной премии за создание плавучего космодрома «Морской старт». Об этом РБК рассказал сын ученого Ярослав Кудрявцев.

Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии Еще 3 фото
Фотогалерея

Кудрявцев был задержан сотрудниками московской ФСБ у себя на квартире в Королеве утром 20 июля. После этого в квартирах Виктора и Ярослава Кудрявцевых были произведены обыски. Арестованный вину не признает, рассказал его сын, ссылаясь на информацию, полученную от адвоката по назначению.

По данным «Коммерсанта», в рамках уголовного дела о госизмене проверяются 12 человек. «Интерфакс» также сообщил о новых подозреваемых. «Помимо Виктора Кудрявцева в деле может быть как минимум еще один задержанный. По предварительной информации, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — утверждает источник «Интерфакса».

В деле о госизмене в ракетной отрасли появился новый подозреваемый
Общество

После ареста Кудрявцева в Лефортовский суд поступило еще два ходатайства Следственного управления ФСБ об аресте подозреваемых в госизмене, следует из картотеки суда. Одного из них в пятницу, 20 июля, отправила под арест судья Елена Канаева. Вопрос о мере пресечения для второго рассматривался в понедельник, однако пока на сайте суда нет информации о решении по этому делу. Данные подозреваемых и обвиняемых в госизмене московские суды не публикуют, ссылаясь на секретность материалов по таким делам.

Свидетелем по делу проходит теперь уже бывший директор исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон (в понедельник, 23 июля, он сообщил в своем аккаунте в Facebook, что прекратил работу в госкорпорации «Роскосмос»). С 1998 по 2011 год Пайсон работал в различных компаниях, связанных с телекоммуникациями и космическими исследованиями. Занимался стратегическим планированием. В 2006 году начал трудиться в ЦНИИмаше. С 2011 по 2014 год работал в «Сколково», где занимал должность директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций, а сейчас числится ментором фонда.

Дмитрий Пайсон (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Общались ли следователи ФСБ с бывшими руководителями ЦНИИмаша и «Роскосмоса», неизвестно.

Чем занимался Виктор Кудрявцев

Тематика научных работ Кудрявцева связана с исследованием газовых течений вблизи поверхности движущегося тела, рассказал сын ученого. Часть его работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроения.

Кудрявцев был активно вовлечен в международное сотрудничество в 1990-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений. Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике. У него есть публикации в соавторстве с иностранными учеными.

«Обмен научными данными является целью любого сотрудничества. Данные, направляемые в печать, проходят через экспертные комиссии, которые должны удостовериться в отсутствии в них секретной информации», — рассказал Кудрявцев-младший.

По словам Ярослава Кудрявцева, у отца была низшая форма допуска к секретным сведениям, так как его дочь постоянно проживает за рубежом.

Что грозит обвиняемым

Статья 275 УК («Государственная измена») предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет либо с ограничением свободы на срок до двух лет. По данным статистики судебного департамента Верховного суда, три из четырех осужденных по ст. 275 УК за 2017 год были приговорены к реальному лишению свободы сроком свыше десяти лет, но не больше 15.

После расширения состава преступления по ст. 275 УК в 2012 году государственной изменой считается выдача гражданином России гостайны как иностранному государству, так и международной или зарубежной организации, а также оказание иностранным структурам «финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи». Что именно может считаться «иной помощью», в законе не разъясняется.

На сайте судебного департамента Верховного суда России статистика по числу осужденных за госизмену доступна с 2009 года. Ежегодно по ст. 275 УК выносится четыре-шесть приговоров. Резкие всплески количества дел наблюдались в 2014 (15 приговоров) и 2016 годах (14). В 2018 году только в Лефортовском суде Москвы было санкционировано пять арестов по новым делам о госизмене.

Источник РБК в «Роскосмосе» утверждает, что возможная утечка секретных сведений за границу, скорее всего, была непреднамеренной. «Как правило, это безответственность конкретных исполнителей, которые не выполняют инструкции по работе с закрытой информацией. В результате в открытом доступе или в сетевом компьютере с помощью специальных программ определяется наличие той или иной информации. Скорее всего, была переписка на закрытые темы по открытому или нешифрованному каналу связи типа интернета. Бывает, когда надо сообщить что-то срочное, пренебрегают спецсредствами. Но это квалифицируется как возможность передачи этой информации в открытый доступ или еще хуже — конкретным спецслужбам», — пояснил он.

Собеседник РБК считает, что такие действия неверно квалифицировать как госизмену: «Я бы назвал это безответственностью без признаков госизмены. Но, конечно, никто за такую преступную халатность по головке не погладит».

Как информация о госизмене стала публичной

История о возможной утечке данных о гиперзвуковом оружии из предприятий «Роскосмоса» за рубеж стала публичной по инициативе главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщили два источника РБК в ракетно-космической отрасли. «Это точно не оперативники и не следствие ФСБ. Информация ушла из «Роскосмоса», — сказал РБК источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Рогозин (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

«Акценты в первых публикациях о деле понятны: Рогозин знал об этом и дал распоряжение оказывать всякое содействие. Но важно понимать, что, если ФСБ начала работу, она никого не спрашивает и уж тем более не будет ждать распоряжения Рогозина. Она работает по своим канонам и лишь ставит в известность», — утверждает собеседник РБК.

Вскоре после того, как Рогозин стал главой «Роскосмоса», он назначил аудит текущего состояния дел, рассказал источник РБК в госкорпорации.

Еще один источник РБК из ракетно-космической отрасли сообщил, что обнародование фактов по «делу ЦНИИмаша» происходит с подачи нового руководства.

Как связаны между собой два дела о госизмене в ЦНИИмаше

Перед тем как перейти на должность ведущего научного сотрудника ЦНИИмаша, Виктор Кудрявцев работал заместителем начальника Научно-технического центра аэрогазодинамики этого предприятия, уточнил его сын Ярослав.

Начальник этого центра Владимир Лапыгин был задержан по подозрению в госизмене в мае 2015 года. Кудрявцев подписывал письмо в защиту Лапыгина. Уголовное дело Лапыгина было засекречено, детали обвинения не раскрывались. Вину Лапыгин не признал и в сентябре 2016 года в возрасте 76 лет был осужден на семь лет колонии строгого режима.

В мае 2017 года Лапыгин попросил Владимира Путина о помиловании. В своем письме президенту он рассказал подробности дела. По его словам, причиной ареста стала передача в КНР демо-версии «программного комплекса, позволяющего рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов, содержащие сведения, составляющие государственную тайну», которую он в 2011 году в виде файла отправил электронной почтой гражданину КНР.

Лапыгин утверждает, что действовал в интересах ЦНИИмаша, рассчитывая заключить с китайскими партнерами выгодный контракт. Кроме того, как пояснял ученый, программа, которую он передал в КНР, была создана в ЦНИИмаше в 2010 году и получила заключение о возможности ее открытой публикации в декабре того же года.​

Авторы: Инна Сидоркова, Максим Солопов.
Теги: «Роскосмос» , Уголовное дело , госизмена , гостайна , ЦНИИмаш
Главное
Джабраилов ответил цитатой Цицерона на исключение из «Единой России» Политика
Материалы по теме
«Роскосмос» прокомментировал сообщения о задержаниях по делу о госизмене Общество
Сын обвиненного в госизмене ученого сообщил об обыске на даче и в гараже Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter