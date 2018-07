Новый издатель NYT попросил Трампа прекратить нападать на журналистов‍

Новый издатель газеты The New York Times в США Артур Грегг Сульцбергер на встрече с американским лидером Дональдом Трампом попросил его прекратить нападки на сотрудников СМИ. Отрывки заявления Сульцбергера опубликованы на сайте издания.

В статье говорится, что представитель NYT принял приглашение встретиться с Трампом, которое поступило ему от Белого дома. Таким образом Трамп продолжил традицию президентских встреч с издателями газеты. На встрече также присутствовал сенатор Джеймс Беннет.

В ходе беседы он выразил озабоченность в связи с критикой Трампа представителей прессы, которую назвал «глубоко тревожной».

«Я сказал ему [Дональду Трампу], что, хотя фраза «фейковые новости» не соответствует действительности и наносит вред, я гораздо больше обеспокоен тем, что он представляет журналистов «врагами народа», — заявил Сульцбергер. Издатель предупредил президента, что его провокационные заявления способствуют росту угроз в отношении сотрудников СМИ и приведут к насилию. Он отметил, что подобная риторика в отношении журналистов может служить для некоторых стран оправданием для их преследования. Издатель предупредил политика о том, что его нападки на прессу не только подвергают опасности жизни, но и подрывают демократические идеалы американской нации.

«Когда СМИ, управляемые синдромом «Психоз Трампа», раскрывают подробности обсуждения в нашем правительстве, это действительно ставит под угрозу жизнь многих, а не только журналистов! Очень непатриотично! Свобода прессы также несет ответственность за передачу новостей», — написал Трамп на своей странице в Twitter после встречи с Сульцбергером. По словам президента, 90% СМИ представляют его администрацию в негативном ключе, несмотря на чрезвычайно положительные результаты, которые она достигает.

«Неудивительно, что доверие к СМИ такое низкое! Я не допущу, чтобы наша великая страна была продана ненавистникам Трампа в умирающей газетной индустрии», — уточнил он. По словам политика, «неудачники NYT и принадлежащая Amazon Washington Post ничего не делают, кроме как освещать в негативном ключе даже позитивные достижения. «Они никогда не изменятся!», — заключил президент.

37-летний Сульцбергер стал издателем The New York Times в январе 2018-го. Ранее этот пост около 25 лет занимал его отец Артур Окс Сульцбергер.

Отношения Трампа с американскими СМИ — CNN, The New York Times, ABC, NBC, The Washington Post натянуты еще со времен его президентской кампании. Издания критиковали его и поддерживали кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Они продолжили критику после вступления его в должность президента. В свою очередь Трамп ни раз обвинял их в «фейковых новостях» и называл «лживыми». В середине декабря 2017 Трамп уличил журналиста Washington Post на публикации фейка. Сотрудник издания извинился перед ним за публикацию фото, где тот в городе Пенсакола якобы выступал перед пустыми трибунами. Извинения не удовлетворили президента и он потребовал уволить журналиста.

В январе этого года американский президент анонсировал премию самых бесчестных и коррумпированных СМИ 2017 года. По его словам, это коснется NYT и «машины пропаганды Amazon» The Washington Post. В июле он заявил, что эти газеты ждет крах через семь лет. По словам Трампа, Twitter избавляется от фейковых аккаунтов, а New York Times и WP постоянно цитируют несуществующие анонимные источники.