Трамп заявил о «выходе из-под контроля» критикующих его СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что «пишущие ложь» СМИ «вышли из-под контроля». Об этом он написал своем Twitter.

Глава государства в очередной раз, по его мнению, уличил на этой неделе враждебные ему СМИ в публикации «фальшивых новостей». «Они вышли из-под контроля — корректное отражение информации ничего дня них не значит», — написал Трамп.

По его мнению, эти СМИ каждый раз пишут «большую ложь», которую затем им же и приходится опровергать. «Это пятно [на репутации] Америки», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что 10 декабря журналист Washington Post извинился перед Трампом за публикацию «фейкового фото», на котором глава государства в городе Пенсакола якобы выступал перед пустыми трибунами. Сам президент остался недоволен извинениями журналиста и потребовал его увольнения.

Конфликт Трампа с основными американскими СМИ продолжается со времени его президентской кампании. В особенности о частно негативно высказывается о телеканале CNN, который обвиняет в публикации «фейковых новостей» о нем. В последний раз он обвинил канал в плохом представлении США в мире, а также придумал для него «новый слоган»: «Наиболее заслуживающие доверия новости», обыгрывая его собственный слоган «наиболее заслуживающие доверия новости» (ТHE MOST TRUSTED NAME IN NEWS и THE LEAST TRUSTED NAME IN NEWS)