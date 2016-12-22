Трамп назвал срок «краха» The New York Times и The Washington Post

Газеты The New York Times и Washington Post ждет крах через семь лет, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своем Twitter.

«Twitter избавляется рекордными шагами от фейковых аккаунтов. Это коснетося и New York Times, и машины пропаганды Amazon, The Washington Post, которые постоянно цитируют анонимные источники, которые, на мой взгляд, не существуют. Их [NYT и WP] ждет крах через семь лет!» — написал глава государства.

У президента Трампа натянутые отношения с мейнстримными американскими СМИ, в особенности с газетами The New York Times и Washington Post, а также телеканалом CNN, со времен его президентской кампании. Эти издания критиковали его и поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и продолжили критику после его прихода к власти. Трамп неоднократно обвинял их в «фейковых новостях» и называл из «лживыми СМИ». В некоторых случаях главе государства удавалось подловить издания на фейках. Так, в декабре 2017 года журналист Washington Post извинился перед Трампом за публикацию фото, где тот в городе Пенсакола якобы выступал перед пустыми трибунами. Президента, однако, не удовлетворили извинения, и он потребовал увольнения журналиста.