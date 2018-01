Трамп анонсировал премию «самых бесчестных СМИ» 2017 года

Американский президент Дональд Трамп анонсировал «Премию самых бесчестных и коррумпированных СМИ» 2017 года. Как пообещал лидер США в своем Twitter, у премии будет несколько номинаций.

По словам президента, номинантов он объявит в понедельник, 8 января, в 5:00 вечера (1:00 ночи по мск). «Тематика [премии] — бесчестные и некачественные репортажи по различным категориям от фейковых новостных медиа. Следите за обновлениями!», — написал Трамп.

Трамп неоднократно обвинял многие ведущие СМИ США, в том числе CNN, The New York Times, ABC, NBC, The Washington Post и другие, в том, что они распространяют «фейковые новости», наполненные, по словам президента, бездоказательными и непроверенными утверждениями.

В декабре 2017 года глава Cоединенных Штатов заявил, что «в очередной раз» уличил враждебные ему СМИ в публикации «фальшивых новостей». «Они вышли из-под контроля», — говорил он. Одним из самых скандальных случаев стала публикация BuzzFeed в январе о том, что у российских спецслужб «имеется компромат» на президента США.