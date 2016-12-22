Журналист WP извинился перед Трампом после публикации «фейкового фото»

Журналист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Вейгл принес свои извинения президенту США Дональду Трампу после того, как опубликовал фотографию пустых трибун зала в городе Пенсакола штата Флорида, где американский лидер должен был выступить перед своими сторонниками. Об этом говорится в сообщении в Twitter журналиста.

Он также заявил, что удалил фотографию спустя 20 минут после публикации и подчеркнул, что его записи не отражают позиции WP.

После публикации Вейгла Трамп в своем Twitter потребовал извинений от журналиста и издания за распространение «фейковых новостей». Президент также выложил фотографии, на которых видны трибуны, заполненные его сторонниками.

Вместе с тем, Трамп остался недоволен извинениями журналиста, который признался в публикации «фейковой» фотографии, и потребовал его увольнения.

Трамп неоднократно обвинял американские СМИ во лжи, в частности телеканал CNN. В конце ноября американский лидер пожаловался на засилье CNN в мире, отметив, что телеканал «очень плохо представляет нашу страну». По мнению Трампа, телеканал Fox News «играет гораздо более важную роль в США, чем CNN, но за границей CNN International все еще остается источником главных (фейковых) новостей».

Накануне 9 декабря президент США придумал новый слоган для CNN — «Наименее заслуживающие доверия новости». По его словам, существует множество других средств массовой информации, «гораздо более правдивых, чем фейковые новости CNN».