Пентагон потребовал от Ирана изменить поведение армии и спецслужб

США не собираются менять власть в Иране, но хотят изменения образа действий страны по нескольким направлениям, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Reuters.
Он отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, давали ли в администрации президента США Дональда Трампа указания по смене или подготовке краха режима в Иране. «Нам нужно, чтобы они изменили свое поведение касательно угроз, которые они могут представлять своей армией, своими секретными службами», — сказал Мэттис.рассказал, что Австралия может помочь США подготовиться к нанесению удара по ядерным объектам Ирана. Позже премьер-министр страны Малкольм Тёрнбулл опроверг эту информацию. По его словам, нет оснований считать, что президент США Дональд Трамп ведет подготовку к военному конфликту с Ираном.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что не может подтвердить информацию, и посоветовал обратиться с этим вопросом к Министерству обороны.рассказали, что Вашингтон будет давить на иранский режим санкциями и сведет на нет его доходы от продаж нефти.
В Иране в ответ заявили, что если Вашингтон будет препятствовать импорту нефти из страны, то Тегеран заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе. Трамп ответил на это словами «Никогда больше не смейте угрожать США» и предупредил о последствиях, «какие мало кто испытывал за всю историю».