Пентагон потребовал от Ирана изменить поведение армии и спецслужб

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, США хотят, чтобы Иран «изменил свое поведение», но в Вашингтоне не считают своей целью крах действующего в стране режима

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США не собираются менять власть в Иране, но хотят изменения образа действий страны по нескольким направлениям, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Reuters.

Он отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, давали ли в администрации президента США Дональда Трампа указания по смене или подготовке краха режима в Иране. «Нам нужно, чтобы они изменили свое поведение касательно угроз, которые они могут представлять своей армией, своими секретными службами», — сказал Мэттис.

​Накануне, 26 июля, австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники рассказал , что Австралия может помочь США подготовиться к нанесению удара по ядерным объектам Ирана. Позже премьер-министр страны Малкольм Тёрнбулл опроверг эту информацию. По его словам, нет оснований считать, что президент США Дональд Трамп ведет подготовку к военному конфликту с Ираном.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что не может подтвердить информацию, и посоветовал обратиться с этим вопросом к Министерству обороны.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как Трамп вышел из ядерного соглашения и вернул действовавшие в отношении Тегерана санкции. В начале июля в Госдепе рассказали , что Вашингтон будет давить на иранский режим санкциями и сведет на нет его доходы от продаж нефти.

В Иране в ответ заявили, что если Вашингтон будет препятствовать импорту нефти из страны, то Тегеран заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе. Трамп ответил на это словами «Никогда больше не смейте угрожать США» и предупредил о последствиях, «какие мало кто испытывал за всю историю».