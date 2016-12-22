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Трамп пригрозил Роухани «последствиями» в случае новых угроз в адрес США
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Трамп пригрозил Роухани «последствиями» в случае новых угроз в адрес США
Политика, 08:16
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Трамп пригрозил Роухани «последствиями» в случае новых угроз в адрес США

Американский президент Дональд Трамп предостерег иранского лидера Хасана Роухани от угроз США и сам пригрозил ему «последствиями» в случае продолжения агрессивной политики в отношении Вашингтона. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Президенту Ирана Роухани: никогда, никогда не угрожайте вновь Соединенным Штатам или Вы испытаете такие последствия, какие мало кто испытывал за всю предшествующую историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши безумные слова насилия и смерти. Берегитесь!», — написал Трамп.

Ранее Роухани заявил, что если США развяжут конфликт с Ираном, то он станет «матерью всех войн». В то же время он заметил, что у Тегерана нет проблем с соседями «ни на востоке, ни на западе», несмотря на то, что Вашингтон пытается мобилизовать против него «весь мир».

В начале мая Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном, подписанной в 2015 году. Суть соглашения, подписанного Ираном с одной стороны и странами «шестерки» (США, Великобританией, Францией, Германией, Россией и Китаем) с другой, состояла в том, что Тегеран сворачивает свою ядерную программу в обмен на поэтапное снятие экономических санкций. Трамп, придя к власти, неоднократно критиковал это соглашение, называл его невыгодным для США и упрекал Иран в несоблюдении их условий. После выхода из договоренностей Вашингтон принял решение восстановить санкции. К ноябрю американские власти введут в действие меры против иранской экономики, в частности, золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса. По оценке директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайана Хука, это заставит уйти из Ирана 50 иностранных организаций и сократит до минимума доходы страны от торговли энергоресурсами

Теги: Дональд Трамп , Иран , угрозы
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