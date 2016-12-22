Австралия опровергла данные о подготовке совместного с США удара по Ирану

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл опроверг информацию о том, что Канберра намерена помочь Вашингтону нанести авиаудар по ядерным объектам Ирана, сообщает The Guardian.
«Сегодня я увидел сюжет на ABC, в котором была сделана ссылка на источники в правительстве Австралии. Это спекуляция, это основано на анонимных источниках», — сказал он.
По словам австралийского премьера, у него нет оснований полагать, что президент США Дональд Трамп готовится к военной конфронтации. Тернбулл добавил, что отношение американского лидера к Ирану хорошо известно, а в материале ABC нет каких-либо ссылок на консультации лично с ним, а также с министром иностранных дел Австралии и министром обороны.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC, ссылаясь на источники, сообщила о том, что США при подготовке удара по Ирану, вероятно, будут задействовать оборонные объекты Австралии. Это, по их словам, может произойти уже в августе. В Канберре при этом уже выразили готовность помочь Вашингтону определить возможные цели, отметили источники.