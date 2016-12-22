Белый дом прокомментировал сообщения о подготовке удара по Ирану

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли не подтвердил сообщения о том, что США готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана и австралийские оборонные объекты могут быть задействованы в определении целей. Об этом сообщается на сайте американской администрации.

«Я не могу подтвердить это сообщение. Я бы направил вас в Министерство обороны с этим вопросом», — сказал Гидли журналистам. Он отметил, что президент США Дональд Трамп ясно обозначил свою позицию по отношению к Тегерану.

Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл опроверг информацию о намерении его страны помочь США в нанесении ударов по Ирану. Политик заявил, что у него нет оснований полагать, что Трамп готовится к военной конфронтации. Накануне австралийская телекомпания ABC со ссылкой на источники сообщала, что Австралия может оказать помощь США в подготовке удара по Ирану. В материале также говорилось, что это может произойти уже в августе.​