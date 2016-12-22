Госдеп заявил об уходе 50 иностранных компаний из Ирана из-за санкций США

Такое решение бизнес, как уточнили в американском ведомстве, принял после консультаций с Минфином США. Вашингтон после выхода из ядерной сделки планирует восстановить все введенные против Ирана ограничения

Тегеран, Иран (Фото: Reuters)

Санкции США, согласно которым к ноябрю будут введены меры против иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса, заставят уйти из Ирана 50 организаций, заявил директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук. Представители всех этих компаний, по его словам, уже сообщили о соответствующих намерениях, передают телеканал CNBC News, Al Jazeera и агентство Bloomberg.

О планах перестать покупать иранскую нефть, по словам Хука, они сообщили после консультаций с Минфином США и казначействами стран Европы и Азии. Также намерения покинуть иранский рынок, как отметил представитель Госдепа, выразили иностранные компании, работающие «в энергетическом и финансовом секторах».

«Мы не стремимся предоставлять лицензии [импортирующим иранские товары странам] или вообще отказываться от повторного введения санкций, потому что мы считаем, что давление имеет решающее значение для достижения наших целей нацбезопасности», — заявил Хук, заметив также, что США открыто ведут себя по отношению к компаниям по всему миру и прямо заявляют, что они «будут оказывать серьезное экономическое давление на Иран до тех пор, пока Тегеран не изменит свою дестабилизирующую политику».

«Наша цель — усилить давление на иранский режим, сократив до нуля его доходы от продаж сырой нефти», — подчеркнул также директор отдела политического планирования Госдепа.

В начале мая президент США Дональд Трамп, который с момента своего прихода ко власти критиковал договоренности своего предшественника Барака Обамы с Тегераном, объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, Вашингтон заявил о восстановлении снятых по результатам «сделки» санкций к ноябрю. Они касаются как непосредственно углеводородного сырья, так и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана. Кроме того, США с тех пор вводили адресные санкции против отельных иранских граждан, фирм и госструктур.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году Ираном с одной стороны и странами «шестерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) с другой. Она предусматривала поэтапное снятие экономических санкций в обмен на сворачивание Тегераном своей ядерной программы. Благодаря достигнутым договоренностям в Иран смогли вернуться различные западные компании, главным образом европейские. Они начали вкладывать инвестиции, поставлять промышленные товары и разрабатывать инфраструктуре проекты. Остальные страны «шестерки» заявили о своей верности договоренностям и раскритиковали односторонний выход из них США.