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Иранский генерал пригрозил лишить Трампа всего в случае войны
Политика, 13:17
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Иранский генерал пригрозил лишить Трампа всего в случае войны
«Если случится война, она уничтожит все, чем ты владеешь», — обратился к президенту США командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции. Ранее президент Ирана называл угрозы Трампа недостойными внимания
Дональд Трамп (Фото: Юрий Грипас / Reuters)

Командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

«Любитель азартных игр Трамп! Я в одиночку буду противостоять тебе. Мы, иранский народ, пережили тяжелые события. Вы можете начать войну, но закончим ее мы. Иди спроси своих предшественников. Прекрати нам угрожать. Мы готовы противостоять тебе», — заявил Сулеймани.

Он также вспомнил американский опыт в Афганистане. По словам генерала, США вторглись в эту страну с «десятками танков» и «сотнями вертолетов». «Что вы достигли в промежуток с 2011 по 2018 год с 110 тыс. военных [в Афганистане]?» — сказал он. Другое иранское агентство, ISNA, передает, что Сулеймани также заявил о неудачах США в Ираке и Йемене.

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«Мы — нация мучеников, и мы пережили тяжелые времена. <…> Знай, что если случится война, она уничтожит все, чем ты владеешь», — добавил он.

Заявления Сулеймани последовали за перепалкой лидера Ирана Хасана Роухани и президента США. Роухани заявил, что Трамп не должен «играть с огнем» и провоцировать Иран. Вашингтон, по словам иранского лидера, пытается мобилизовать весь мир против Тегерана, но у него хорошие отношения со своими соседями.

Трамп ответил иранскому лидеру в Twitter: «Никогда больше не смейте угрожать Соединенным Штатам или вас ждут такие последствия, какие мало кто испытывал за всю историю», — написал он.

Роухани после этого сказал, что угрозы Трампа беспочвенны, и призвал не обращать на них внимания.

Президент США занимает жесткую позицию по отношению к Ирану. В мае Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из сделки по ядерной программе Тегерана, которая была заключена в 2015 году Ираном и шестью странами (США, Россией, Великобританией, Германией, Францией и Китаем). Участники договорились, что Исламская Республика отказывается от своей ядерной программы, а другие страны отменяют режим санкций, введенных против нее ранее.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Иран , Дональд Трамп
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