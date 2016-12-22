В Тегеране пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе

В случае если США введут запрет на импорт иранской нефти, Тегеран через Ормузский пролив заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе, заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции

Фото: Atef Hassan / Reuters

Тегеран заблокирует поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив в случае, если Соединенные Штаты восстановят принятые до заключения ядерной сделки санкции и введут запрет на продажу иранской нефти. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу YJС, передает Reuters.

«Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив», — сказал Коусари. Он отметил, что 20% мировой нефти транспортируется из Персидского залива через Ормузский пролив и мир нуждается в этой нефти. Любые враждебные действия со стороны Штатов будут им дорого стоить, предупредил он.

Ранее о том, что целью американских санкций является оказание давления на иранский режим и «сокращение до нуля его доходов от продаж сырой нефти», заявлял директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Заявления американского дипломата прозвучали в контексте готовящихся санкций в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов. Как отметил Хук, ограничительные меры Вашингтон готовится ввести против Тегерана в ноябре. Ожидается, что они затронут иранскую промышленность, торговлю и золотодобывающую промышленность, а также топливно-энергетический комплекс. Некоторые зарубежные компании, по словам Хука, уже уведомили о планах перестать покупать иранскую нефть.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе Штатов из ядерной сделки с Тегераном, которая была подписана в 2015 году Ираном с одной стороны и странами «шестерки» (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Китай) — с другой. Сделка предусматривала поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы. Трамп называл ядерную сделку с Ираном «худшей сделкой» и неоднократно критиковал ее. Остальные страны «шестерки» после одностороннего выхода из сделки Вашингтона заявили о своей верности договоренностям.