В США предупредили об усилении позиций России из-за «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» может стать оружием России для политического давления на Европу. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон, сообщает корреспондент РБК.

По словам чиновника, газопровод подрывает усилия, направленные на обеспечение коллективной энергетической безопасности и создает риски для каждой страны. «Северный поток-2» усилит позиции России в использовании энергетических ресурсов для осуществления политического давления», — сказал Фэннон.

В Вашингтоне не раз выражали обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока-2». Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в июне заявляла, что трубопровод «усугубит зависимость Европы от энергетических поставок из России». Сенатор-республиканец Джон Баррасо в середине июля внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против «Северного потока-2», чтобы избежать политических манипуляций и «принуждения» со стороны России.



Президент США Дональд Трамп заявлял, что из-за газопровода Германия оказалась «заложницей» России. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ подчеркнула, что ее страна сама принимает решения. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления американской стороны о «Северном потоке-2» являются «чистой воды идеологией». Президент России Владимир Путин в середине июля также говорил, что газопровод, как и другие российско-европейские проекты, не имеют «двойного дна» и носят экономический характер.



«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию, которые идут по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1,2 тыс. км.

