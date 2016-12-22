В США выразили протест из-за «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Власти США на прошедшем в Вашингтоне Всемирном газовом конгрессе подчеркнули, что выступают против строительства газопровода «Северный поток-2» и второй нитки «Турецкого потока». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, эти трубопроводы «усугубят зависимость Европы от энергетических поставок из России». При этом в Госдепе поддерживают такие проекты, как «Южный газовый коридор», по которому к 2020 году газ будет поставляться в Европу из Азербайджана, и поставки топлива из Румынии и Хорватии. Нойерт подчеркнула, что Госдеп приветствует решение Польши подписать контракт на 20 лет о поставках сжиженного газа из США, первая партия которого будет поставлена в страну в 2022 году.

В марте Нойерт допустила введение санкций США против компаний, которые работают с «Северным потоком-2». По ее словам, фирмы могут попасть под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Тогда же группа из 39 американских сенаторов призвала Минфин и Госдеп США заблокировать реализацию «Северного потока-2».

Зампомощника госсекретаря США Сандра Удкирк в мае также пригрозила наложить ограничения на европейские компании, сотрудничающие с Россией по проекту газопровода. В конце июня власти США заверили Берлин, что не будут вводить санкции против проектов, связанных с постройкой газопровода в Европу.

«Северный поток-2» возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, крупнейшим акционером которой является «Газпром» (владеет 51%). Протяженность трубопровода составит более 1,2 тыс. км., совокупная мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год. Газопровод должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Власти Швеции, Финляндии и Германии уже выдали разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», сейчас Nord Stream 2 AG ожидает согласие со стороны датского правительства.