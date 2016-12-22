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Тереза Мэй решила лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit
Brexit, 19:03
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Тереза Мэй решила лично возглавить переговоры с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сама возглавит переговоры о выходе страны из Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на письменное заявление премьера.

Она добавила, что ее заместителем на переговорах станет министр по Brexit Доминик Рааб. Мэй уточнила, что департамент британского правительства по выходу из ЕС продолжит заниматься подготовкой к Brexit.

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22 июля Рааб рассказал, что если Великобритания и ЕС не смогут договориться о формате нового торгового соглашения, то Лондон может отказаться от выплаты Брюсселю £39 млрд (более $50 млрд) компенсации за свой выход из союза.

Министр сослался на статью договора о ЕС, в которой сказано, что при выходе государства из Евросоюза должны быть оговорены детали будущих отношений. «Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая нет», — добавил Рааб.

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Предшественник Рааба ушел в отставку из-за несогласия с решением Мэй заключить таможенное соглашение с ЕС. После него покинул свою должность и глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который в открытом письме премьер-министру указал, что Лондон «движется к статусу колонии Евросоюза».

На референдуме в 2016 году выход Великобритании из ЕС поддержали 51,9% голосовавших. В 2017 году Лондон и Брюссель начали переговоры об условиях выхода из Евросоюза.

Теги: Brexit , Тереза Мэй
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