Британский министр по Brexit ушел в отставку из-за разногласий с Мэй

Увольнение последовало спустя два дня после того, как Мэй заручилась поддержкой кабмина относительно сохранения тесных связей с ЕС после выхода Британии из блока. Дэвид Дэвис с подобными планами премьер-министра не согласился

Дэвид Дэвис (Фото: Virginia Mayo / AP)

Министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис подал в отставку. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают Reuters, Financial Times и The Independent. Позже эту информацию, как указывает Bloomberg, подтвердили и в офисе Дэвиса.

Об отставке главы ведомства, как напоминает агентство, было объявлено спустя всего два дня после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заручилась поддержкой кабинета министров относительно своего решения сохранить тесные связи с Европейским союзом после выхода страны из блока. Дэвис же, по информации Bloomberg, не согласился с планами Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС, в частности, принятию тесного таможенного партнерства с другими 27 странами-членами организации. На эту же ситуацию как на возможную причину ухода Дэвиса с поста указывают и собеседники The Independent.

Отставка министра, как подчеркивают источники Financial Times и Reuters, нанесет серьезный удар по стабильности правительства Мэй. Другие высокопоставленные лица Великобритании потенциально могут последовать примеру главы ведомства по вопросам Brexit, отмечает The Independent. Данные о том, что в отставку теперь может уйти по крайней мере еще один британский министр также подтверждают собеседники Би-би-си. Имен этих людей источники газеты и телеканала не называют.

Дэвис, как указывает Reuters, был главным переговорщиком относительно Brexit с Брюсселем со стороны Лондона. В отставку, как рассказали затем источники газеты The Telegraph подал и его заместитель в министерстве по вопросам выхода Великобритании из ЕС — Стив Бейкер. Об этом на своей странице в Twitter написал главный редактор издания Кристофер Хоуп.

Споры вокруг Brexit продолжаются в Великобритании уже не первый год. В последний раз волну возмущения среди сторонников жесткого варианта выхода Британии из ЕС вызвало предложение Мэй создать после Brexit с Брюсселем зону свободной торговли и определить перечень промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под будущие ограничения.

По мнению противников этой инициативы, реализация этого плана сохранит зависимость Лондона от ЕС. Однако британский премьер-министр уверена, что подобное предложение отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, торгующих с остающейся в составе ЕС Ирландской Республикой. Обсуждения этого проекта с членами британского правительства вызвало разногласия. Мэй затем заявила своим сторонникам о том, что готова уволить главу внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по плавному выходу из ЕС.