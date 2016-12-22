Премьер под ударом: почему увольняются министры британского правительства

Глава британского МИДа Борис Джонсон вслед за главным переговорщиком со стороны Лондона по Brexit Дэвидом Дэвисом подал в отставку. Политический кризис в Великобритании усугубляется, но премьеру Терезе Мэй отставка пока не грозит

Борис Джонсон (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Премьер теряет министров

Борис Джонсон стал вторым за сутки министром британского правительства, подавшим в отставку. Первым заявление об уходе в ночь на 9 июля подал ​Дэвид Дэвис, последние два года занимавший пост министра по вопросам выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). В интервью Би-би-си и в письме об отставке он объяснил, что предложенные премьер-министром Терезой Мэй параметры выхода из ЕС не вернут британскому парламенту в полной мере контроль над страной. «Мы отдаем слишком много и слишком быстро», — охарактеризовал он план правительства.

«Мечта о Brexit умирает», — написал ​Джонсон в своем письме об отставке. По его словам, правительство слишком долго не могло сформулировать позицию, а в результате компромисса большая часть экономики все равно останется «под замком Евросоюза».

В понедельник утром глава МИДа собирался принять участие в заседании чрезвычайного комитета правительства (COBRA), на котором должна была обсуждаться смерть Дон Стерджесс от нервно-паралитического вещества «Новичок» (она скончалась 8 июля). Однако Джонсон на встречу не пришел, он также пропустил саммит с лидерами шести стран западных Балкан. Вместо этого он собрал советников у себя в резиденции, после чего и последовало сообщение о его отставке, пишет The Times. Премьер вскоре назначит нового министра, говорится в сообщении правительства.

Оба министра подали в отставку из-за несогласия с одобренным в пятницу планом правительства по Brexit. 6 июля Тереза Мэй собрала министров в своей загородной резиденции Чекерс, чтобы обсудить и согласовать окончательные подходы Лондона к дальнейшим переговорам по выходу из ЕС. Встреча «за закрытыми дверьми» продолжалась 12 часов, в конце концов все члены правительства высказались в поддержку согласованного плана. Однако, как пояснил Дэвис 9 июля, он все же не мог смириться с тем, что будет вынужден вести переговоры о том, что не поддерживает. Такую же позицию занял и Джонсон.

Brexit не дается

После встречи в Чекерс Мэй заявила, что готова уволить главу внешнеполитического ведомства Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по плавному выходу страны из Евросоюза, сообщила газета The Times. Документ, который премьер намерена подписать с Брюсселем, предполагает создание зоны свободной торговли и перечня промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, которые не попадут под торговые ограничения. По мнению Мэй, этот план отвечает интересам в том числе и жителей Северной Ирландии, имеющих торговые связи с входящей в состав ЕС Ирландской Республикой. Отсутствие физической границы между двумя Ирландиями является одним из ключевых пунктов Белфастского соглашения 1998 года. Противники такого подхода ранее уже указывали, что все территории Великобритании должны иметь одинаковые условия после выхода из ЕС.

Детали согласованного в пятницу плана на 100 страниц пока не были опубликованы. На основе трехстраничного резюме Bloomberg сделало вывод, что предложенные Мэй и поддержанные правительством предложения соответствуют «мягкому Brexit». Однако Джонсон, как и многие другие члены Консервативной партии, является сторонником более жесткого разрыва с ЕС. Brexit должен состояться 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.

«Тереза Мэй с самого начала своей работы сохраняла в правительстве примерно равное соотношение противников и сторонников членства Британии в ЕС. Неизбежно она вынуждена была склоняться к «мягкому Brexit», и когда пошла по этому пути, сторонники жесткого выхода, к которым относится и Дэвис, и Джонсон, и другие, начали угрожать отставками», — отметила в беседе с РБК руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Брекзитеры» недовольны уступками Мэй по отношению к Европейскому союзу. Таким образом, свою угрозу уйти в отставку они и претворяют в жизнь», — сказала Ананьева. «Проблема для Мэй не в министрах — их она может заменить, а в том, что у жесткого выхода довольно много сторонников», — добавила она.

Шаткое положение премьера

Отставка министров спровоцировала кризис в правительстве. С критикой на Терезу Мэй в парламенте обрушились не только депутаты оппозиционной Лейбористской партии и шотландские националисты, но и некоторые члены Консервативной партии. «Потребовалось два года, чтобы достичь компромисса Чекерс, и два дня, чтобы он развалился», — негодовал лидер лейбористов Джереми Корбин. ​«Как вы можете заключить сделку с 27 странами, если не можете договориться с членами собственного правительства?» — обращался он к Мэй. Прояснить позиции по Brexit призывали Мэй и однопартийцы. Пит Вишарт из Шотландской национальной партии поинтересовался, не боится ли премьер вотума недоверия и кто может ее сместить. Мэй от ответа уклонилась, заявив, что продолжит выполнять данные народу обещания.

Терезу Мэй (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Учитывая большое количество недовольных правительственным планом среди консерваторов, они могут поставить внутри партии вопрос о доверии Мэй как лидеру партии. ​Для этого достаточно, чтобы письмо о недоверии на имя председателя партии в парламенте написали 48 депутатов. После этого вопрос будет вынесен на партийное голосование. «Несмотря на две отставки министров, представляется маловероятным, что оппоненты премьера наберут 159 голосов, чтобы избавиться от нее. Давать более долгосрочные прогнозы сложно. Некоторые сторонники Brexit поддерживают ее, полагая, что чем дальше она будет соглашаться на требования ЕС, тем проще будет ее отстранить в будущем», — сказал РБК эксперт лондонского института Chatham House Джеймс Шерр.

Последний раз консерваторы меняли своего лидера в 2003 году, когда Иана Дункана Смита сменил Майкл Говард. «Лидер партии автоматически становится премьер-министром. Среди консерваторов достаточно амбициозных людей, например министр обороны Гэвин Уильямсон», — отметила Ананьева. «Шансы Джонсона стать премьером в настоящее время минимальны, потому что он не пользуется доверием представителей всего политического спектра», — сказал РБК профессор российской и европейской политики Кентского университета Великобритании Ричард Саква. Внутрипартийная ситуация еще может успокоиться, учитывая отпуск парламента, допустил Саква.

Равная поддержка избирателей Рейтинги консерваторов и лейбористов сейчас почти равны. Согласно опросу социологической службы YouGov, если бы выборы состоялись 3–4 июля, за консерваторов проголосовал 41% избирателей, за лейбористов — 40%. Другой опрос показал, что 69% граждан недовольны тем, как идут переговоры по Brexit. Большинство сторонников выхода возлагают вину за это на Европейский союз, большинство противников выхода — на британское правительство. Рейтинг самой Мэй пока существенно выше рейтинга лидера лейбористов Корбина. Ее считают лучшим премьером 35% опрошенных, Корбина — 25%.

Неизменный курс в отношении России

Борис Джонсон проработал на посту министра иностранных дел два года без пяти дней (он был утвержден на посту 13 июля 2016 года). В правительство он вошел после победы Консервативной партии на выборах в июне 2016-го. До этого восемь лет занимал пост мэра Лондона. Кто сменит Джонсона, пока неизвестно. Дэвиса сменил 44-летний Доминик Рааб. Ранее он занимал пост министра жилищного правительства, а до этого был министром юстиции. Он активно участвовал в принятии британской версии «закона Магнитского».

На посту министра иностранных дел Джонсон в декабре прошлого года впервые за несколько лет посетил с визитом Москву, однако в марте правительство Великобритании заявило, что таких контактов в ближайшем будущем не будет. Эту позицию Лондон занял, после того как британские правоохранители заявили, что, по их данным, Россия стоит за покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок». ​

«Уход Бориса Джонсона никак не изменит британскую политику в отношении России, которая отражает консенсус всех членов правительства и всех правительственных структур. С его уходом разве что риторика может стать менее красочной. Единственное, что может изменить курс в отношении России, — это выборы и победа на них лейбористов», — считает Джеймс Шерр. Такого же мнения придерживается Ананьева: «Внешнюю политику определяет премьер-министр, поэтому смены курса не будет».

«Слишком далеко зашли и в МИДе, и в правительстве в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад. Однако шанс попытаться хотя бы частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены, безусловно, появляется», — выразил другую точку зрения председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.