Лондон пригрозил оставить ЕС без выплаты «отступных» по Brexit

Брюссель может остаться без компенсации от Лондона, если стороны не договорятся о новом торговом соглашении, заявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Речь идет о сумме в более чем $50 млрд

Доминик Рааб (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Великобритания может отказаться от выплаты компенсации Евросоюзу за свой выход в том случае, если Лондон и Брюссель не договорятся о формате нового торгового соглашения. Об этом рассказал газете The Sunday Telegraph британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

Речь идет о выплате компенсации в размере £39 млрд (более $50 млрд). «Статья 50 Договора о Евросоюзе гласит, что по ходу переговоров о выходе из ЕС также должны быть решены вопросы по параметрам будущих отношений...Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет», — пояснил министр позицию Великобритании.

Доминик Рааб стал министром по вопросам Brexit после того, как его предшественник Дэвид Дэвис подал в отставку. Причиной стало несогласие Дэвиса с планами премьера Терезы Мэй по будущему таможенному соглашению с ЕС, в частности, принятию тесного таможенного партнерства с другими 27 странами — членами организации. Cторонники жесткого Brexit оказались недовольны этими предложениями Мэй. С их точки зрения, что создание тесного таможенного партнерства и перечня товаров, не попадающих под пошлины, сохранит зависимость Великобритании от ЕС.

Вслед за Дэвисом в отставку ушел и глава МИД страны Борис Джонсон. Вскоре после отставки он написал открытое письмо Терезе Мэй, в котором заявил, что Лондон может превратиться в колонию Евросоюза. «Мы действительно движемся к статусу колонии, и многие будут бороться, чтобы увидеть экономическое или политическое преимущество этого конкретного соглашения», — написал экс-министр.