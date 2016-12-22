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Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit
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Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit
Brexit, 07:12
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Тереза Мэй предупредила об угрозе «разрушительного» Brexit
Тереза Мэй на фоне разворачивающегося в Великобритании политического кризиса вновь призвала жителей страны поддержать план по выходу из ЕС. Срыв этого плана, по ее мнение, может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit»

Британское общество должно осознать преимущества выхода из ЕС, поскольку отвлечение внимания от них рискует сорвать Brexit. Об этом предупреждает премьер Великобритании Тереза Мэй в своей статье для Mail on Sunday.

«Настало время быть практичными и прагматичными — и поддержать наш план по выводу Великобритании из ЕС», — заявила глава британского правительства. Мэй подчеркнула, что британцы должны «не спускать глаз с приза (выгод Brexit. — РБК»), в противном случае страна «рискует закончить вообще без Brexit».

При этом британский премьер отметила, что последствия выхода Лондона из ЕС не должны привести к срыву торговли Великобритании с другими странами и разорвать контакты с соседями по континенту. «Мне еще предстоит найти альтернативное торговое соглашение, которое в будущем обеспечило бы выполнение наших обязательств перед Северной Ирландией, сохранило бы конституционную целостность Великобритании и воплотило бы в жизнь результаты референдума». — считает Мэй.

Премьер прокомментировала и попытки политической оппозиции сорвать подготовленный ее правительством план выхода из ЕС. Этот провал, по мнению Мэй может привести к «разрушительному и беспорядочному Brexit», поскольку без согласованного плана Лондону не удастся сохранить для себя преимущества от действия более чем 40 торговых соглашений. Кроме того, согласованный план позволит обеспечить защиту британских торговых интересов и потребителей в «постбрекзитной Британии».

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Согласованный 6 июля план по выходу Британии из ЕС содержит новые уступки Брюсселю. Великобритания соглашается следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в торговой сфере товарами и сельхозпродукцией в обмен на гарантии на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке. Также план предполагает, что после Brexit страна будет «принимать к сведению» некоторые решения Евросуда в Люксембурге.

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После этого в правительства Британии последовали отставки. Несогласный с политикой Мэй министр иностранных дел страны Борис Джонсон вслед за главным переговорщиком от Лондона по Brexit Дэвидом Дэвисом подал в отставку.

Авторы: Екатерина Ракитина, Георгий Тадтаев.
Теги: Brexit , Тереза Мэй , Великобритания
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