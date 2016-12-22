«Роскосмос» в течение недели расскажет о выводах по делу о госизмене

«Роскосмос» сформировал внутреннюю комиссию по делу об утечке за границу данных о гиперзвуковом оружии, ее первые выводы пообещали представить в течение недели, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Агентство отмечает, что главой комиссии стал заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Демин.

20 июля в госкорпорации провели обыски, позже был задержан ученый ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев. Его подозревают в передаче другим странам информации о гиперзвуковом оружии России. Сын ученого рассказал РБК, что правоохранители провели обыски в гараже и на даче Кудрявцева.

В «Роскосмосе» заявили, что сотрудники ФСБ проводят расследование, которое связано «с событиями 2013 года» и все вопросы к руководству ЦНИИмаша касаются только этого периода.

На фоне сообщений об обысках и задержаниях по делу о госизмене глава аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон подал в отставку. Как рассказали в «Роскосмосе», по данному делу он проходит в качестве свидетеля.

Накануне, 23 июля, источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что кроме Кудрявцева по делу о госизмене был задержан и арестован еще один человек. В «Роскосмосе» заявили, что не располагают информацией о новых задержаниях.