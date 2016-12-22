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Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное
Политика, 13:44
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Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное
В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и Объединенной ракетно-космической корпорации проходят обыски. Это может быть связано с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии
Здание ​ЦНИИмаш в Королеве. 20 июля 2018 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Что произошло

  • Утром 20 июля ФСБ начала обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш — головная научная организация «Роскосмоса») в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.
  • По данным источника РБК, близкого к «Роскосмосу» (владелец ОРКК), обыски проводятся в рамках расследования возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии.
  • Как пишет «Коммерсантъ», обыски проводят в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена). По данным газеты, данные с грифом «совершенно секретно» передавались западным спецслужбам, утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, «с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт».
  • Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, в июле в «Роскосмосе» прошла проверка ФСБ по факту разглашения сведений, которые составляют гостайну.

Утечки информации о российском гиперзвуковом оружии в американских СМИ

В мае телеканал CNBC сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Авангард», указав детали, такие как, например, провал испытания в октябре 2017 года, срок готовности ракетного комплекса, а также данные об установке планирующих боевых блоков «Авангарда» на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н (по классификации НАТО — SS-19).

Кто такой Дмитрий Пайсон

  • С 1998 по 2011 год работал в различных компаниях, связанных с телекоммуникациями и космическими исследованиями. Занимался стратегическим планированием.
  • В 2006 году начал работать в ЦНИИмаш.
  • С 2011 по 2014 год работал в «Сколково», где занимал должность директора по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций. До сих пор числится ментором фонда.
  • В 2014 году по предложению тогдашнего главы ОРКК Игоря Комарова возглавил аналитический центр при корпорации.
  • По данным газеты «Коммерсантъ», Пайсон занимался разработкой и актуализацией федеральной космической программы и стратегии развития ракетно-космической промышленности, но его положение ухудшилось после прихода Дмитрия Рогозина на пост главы «Роскосмоса» в мае 2018 года. По данным источников издания, Пайсона собирались уволить.

Реакция

  • Как заявили РБК в пресс-службе «Роскосмоса», глава госкорпорации Дмитрий Рогозин «информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие».
  • Пайсон в разговоре с РБК попросил не упоминать его в контексте уголовного дела о госизмене и передаче западным спецслужбам сведений о новом гиперзвуковом оружии России.

«Как вы думаете, что я вам скажу? «Комментировать ситуацию отказался, от комментариев воздерживается». Более того, чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше»

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Оружие , «Роскосмос»
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