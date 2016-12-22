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Пайсон подал в отставку после обысков в «Роскосмосе» по делу о госизмене
Политика, 10:28
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Пайсон подал в отставку после обысков в «Роскосмосе» по делу о госизмене
Глава аналитического центра структуры госкорпорации подал заявление на следующий день после обысков в его офисе. По данным источников РБК, следственные действия прошли по делу об утечке данных о гиперзвуковом оружии России
Дмитрий Пайсон (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное
Политика

Источник РБК в правоохранительных органах указывал, что ФСБ еще в июле проводила проверку в «Роскосмосе» по факту разглашения информации, которая составляет гостайну (по признакам ст.283 УК РФ). Собеседник «Коммерсанта» подчеркивал, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон находился в тесном контакте.​ Также источник издания указывал, что обыски прошли еще и по ст.275 УК РФ (госизмена).

Сам Дмитрий Пайсон накануне заявил РБК, что его не следует упоминать в контексте уголовного дела о госизменен и передаче секретных данных о новейшем российском вооружении на Запад.

По данным «Коммерсанта», Пайсон мог стать одним из фигурантов дела. Источник «Интерфакса» в отрасли, в свою очередь, отметил, что главе исследовательско-аналитического центра пока не предъявили обвинений. «Возможно, ему будет определен статус ценного свидетеля», — добавил собеседник агентства.

Автор: Анна Трунина.
Теги: «Роскосмос» , госизмена , утечка данных
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