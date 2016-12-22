Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем

Сотрудник корпорации «Роскосмос» Дмитрий Пайсон в деле о госизмене в ЦНИИМаше проходит в качестве свидетеля, заявил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель», — сказал Устименко.
Он добавил, что ему не предъявлялось никаких обвинений.
Ранее сообщалось, что задержанный накануне 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован. Накануне, 20 июля, в офисах «Роскосмоса», в том числе и в кабинете Пайсона, прошли обыски. По данным источников РБК, они связаны с делом о возможной передаче западным спецслужбам секретных данных о новейшем российском гиперзвуковом оружии. Также источник РБК в правоохранительных органах добавил, что дело начато по ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).
Дмитрий Пайсон до недавнего времени занимал пост главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации. 21 июля, на следующий день после обысков в своем кабинете, он подал в отставку. Решение войдет в силу в августе.