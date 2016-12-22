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Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем
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Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем
Политика, 21:06
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Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон стал в деле о госизмене свидетелем

Сотрудник корпорации «Роскосмос» Дмитрий Пайсон в деле о госизмене в ЦНИИМаше проходит в качестве свидетеля, заявил руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель», — сказал Устименко.

Он добавил, что ему не предъявлялось никаких обвинений.

Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии Еще 3 фото
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Ранее сообщалось, что задержанный накануне 74-летний сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев был арестован. Накануне, 20 июля, в офисах «Роскосмоса», в том числе и в кабинете Пайсона, прошли обыски. По данным источников РБК, они связаны с делом о возможной передаче западным спецслужбам секретных данных о новейшем российском гиперзвуковом оружии. Также источник РБК в правоохранительных органах добавил, что дело начато по ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное
Политика

Дмитрий Пайсон до недавнего времени занимал пост главы исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации. 21 июля, на следующий день после обысков в своем кабинете, он подал в отставку. Решение войдет в силу в августе.

 




 

Теги: «Роскосмос» , госизмена , ЦНИИмаш
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