«Роскосмос» прокомментировал сообщения о задержаниях по делу о госизмене

В «Роскосмосе» не располагают информацией о задержании еще одного человека в рамках дела о госизмене, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря госкорпорации Владимира Устименко.
«Такими данными мы не располагаем», — заявил он.
Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что помимо ученого Виктора Кудрявцева, по делу задержан еще один человек, которого уже арестовали. В свою очередь неназванный собеседник ТАСС подтвердил информацию о двух задержанных по этому делу.
Кудрявцева задержали 20 июля. Он подозревается в передаче на Запад информации о гиперзвуковом оружии России. Его сын сообщил РБК, что в гараже и на даче у задержанного прошли обыски.
В «Роскосмосе» ранее рассказали, что сотрудники ФСБ ведут расследование, связанное с «событиями 2013 года» и у правоохранителей нет вопросов к руководству ЦНИИмаша о других периодах деятельности.
Глава аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон ушел в отставку на фоне появления информации об обысках и деле о государственной измене. В «Роскосмосе» рассказали, что он является одним из свидетелей по данному делу.