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Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии
Политика, 18:24
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Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии
20 июля ФСБ провела обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения и Объединенной ракетно-космической корпорации. По данным РБК, они связаны с расследованием возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии на Запад. ​Как еще происходили подобные утечки — в обзоре РБК
Подводная лодка ВМС США
(Фото: Lucas Jackson / Reuters)

В начале июня 2018 года The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что связанные с китайским правительством хакеры взломали системы одного из подрядчиков ВМС США и похитили более 600 Гбайт данных, в том числе о разработках вооружения для подводных лодок. По информации издания, хакеры заполучили 614 Гбайт данных, относящихся к секретному проекту Sea Dragon («Морской дракон») и криптографическим системам для подводных лодок. Как отмечает WP, «Морской дракон» — это проект Пентагона по адаптации существующих технологий для нового назначения. На проект было выделено более $300 млн.

Фото: Rafiq Maqbool / AP

В августе 2016 года издание The Australian сообщило, что в распоряжении ряда компаний, а затем и в открытом доступе оказалось более 22 тыс. страниц секретных документов, описывающих боевые системы и оборудование французских подводных лодок Scorpene, произведенных корпорацией DCNS. На тот момент шесть лодок этого класса строились для Индии в Мумбаи. При этом глава индийских ВМС сообщил, что утечка произошла не из Индии, а из Франции. Была ли установлена причина пропажи данных, не сообщалось.

Boeing C-17
(Фото: Randall Hill / Reuters)

В июле 2016 года суд в США приговорил к четырем годам тюрьмы гражданина Китая Су Бина, проживавшего в Канаде. Су Бин был арестован в 2014 году и экстрадирован в США по обвинению во взломе компьютеров компаний Boeing и Lockheed Martin в интересах Народно-освободительной армии Китая. Су Бин признал вину.

Сообщалось, что в распоряжении хакеров оказались сведения, касающиеся военно-транспортного самолета C-17, а также истребителей F-35 и F-22. При этом еще в 2014 году американские СМИ со ссылкой на официальные лица и военных экспертов сообщали, что полученные Китаем в результате кибершпионажа данные были использованы в разработке истребителя пятого поколения Chengdu J-20.

​Запуск ракеты «Булава» по полигону Кура с подводного крейсера «Юрий Долгорукий»
(Фото: Минобороны России / РИА Новости)

В мае 2012 года Свердловский областной суд приговорил к восьми годам тюрьмы Александра Гнитеева, сотрудника екатеринбургского НПО автоматики имени академика Семихатова. Предприятие, на котором он работал, занималось разработкой системы управления ракетного комплекса «Булава». Сообщалось, что Гнитеев передал иностранным спецслужбам ее чертежи за $50 тыс. Инженер признал свою вину.

Мобильные ракетные комплексы «Тополь-М»
(Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В феврале 2012 года старший инженер-испытатель космодрома Плесецк Владимир Нестерец был признан виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам колонии. На суде подполковник признался в передаче ЦРУ сведений об испытаниях российских боевых стратегических ракетных комплексов. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что инженер был задержан в 2010 году на Украине, когда передавал сотрудникам ЦРУ информацию о комплексе «Тополь-М».

Запуск баллистической ракеты «Сармат»
(Фото: Минобороны России / РИА Новости)

Вскоре после того как президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2018 году рассказал о новейших российских разработках, агентство «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщило, что утечки информации об одной из них — баллистической ракете «Сармат» — были организованы еще в 2007 году. «Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу «Сармат», — заявил собеседник агентства.

В ноябре 2015 года в телесюжеты НТВ и «Первого канала» попали секретные материалы, связанные с концепцией и сроками реализации океанской многоцелевой системы «Статус-6», в качестве назначения которой назывались «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что секретные материалы попали в сюжеты телеканалов случайно, ролики были удалены.
Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа
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