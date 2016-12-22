Шпионаж, хакеры и ТВ: как происходят утечки данных об оружии

В июле 2016 года суд в США приговорил к четырем годам тюрьмы гражданина Китая Су Бина, проживавшего в Канаде. Су Бин был арестован в 2014 году и экстрадирован в США по обвинению во взломе компьютеров компаний Boeing и Lockheed Martin в интересах Народно-освободительной армии Китая. Су Бин признал вину.

Сообщалось, что в распоряжении хакеров оказались сведения, касающиеся военно-транспортного самолета C-17, а также истребителей F-35 и F-22. При этом еще в 2014 году американские СМИ со ссылкой на официальные лица и военных экспертов сообщали, что полученные Китаем в результате кибершпионажа данные были использованы в разработке истребителя пятого поколения Chengdu J-20.