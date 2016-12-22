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Правозащитники проверят информацию об аресте ученого по делу о госизмене
Политика, 13:20
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Правозащитники проверят информацию об аресте ученого по делу о госизмене
В ОНК рассказали, что Владимира Кудрявцева из Королева доставили в СИЗО по делу о госизмене. Ранее в ЦНИИмаше и других структурах «Роскосмоса» прошли обыски по делу о возможной утечке данных о российском гиперзвуковом оружии
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев рассказал РБК, что накануне, 21 июля, ему удалось пообщаться в СИЗО «Лефортово» с 74-летним Владимиром Кудрявцевым — возможным фигурантом дела о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш», расположено в подмосковном Королеве, входит в структуру «Роскосмоса»).

«Мы всегда опрашиваем вновь прибывших заключенных <...>. У Виктора Викторовича Кудрявцева я спросил, где он живет и где работает. Он сказал, что живет в Королеве, далее по месту работы сотрудники СИЗО ответить ему не дали. Только по косвенным признакам и статье о госизмене 275 УК РФ можно предположить, что он причастен к истории в ЦНИИмаше», — сказал Еникеев.

ФСБ обнаружила утечку данных о российском гиперзвуковом оружии на Запад
Общество

Некто В.В.Кудрявцев упоминается на сайте ЦНИИмаша как один из сотрудников. В 2014 году он выступал на «Королевских чтениях» с научным докладом «Наземная отработка акустики старта ракет-носителей», который написал в соавторстве. «Медиазона» со ссылкой на Российский индекс научного цитирования добавляет, что Виктор Викторович Кудрявцев работает в ЦНИИмаше в Королеве. Согласно данным базы он выступает соавтором 23 публикаций.

В минувшую пятницу, 20 июля, в ЦНИИмаш и Объединенную ракетно-космическую корпорацию пришли с обысками сотрудники ФСБ. По данным источников РБК и «Коммерсанта», следственные действия в структурах космической госкорпорации проводились по делу о возможной передаче западным спецслужбам составляющих гостайну сведений о новейшем российском гиперзвуковом оружии.

По данным «Коммерсанта», в производстве силовиков находится дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), источник РБК в правоохранительных органах заверил, что оно расследуется по ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Как сообщал «Интерфакс», в день проведения обысков в ЦНИИмаше правоохранители вывели из здания часть сотрудников и увезли в неизвестном направлении.

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов.
Теги: ЦНИИмаш , госизмена , разглашение гостайны
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