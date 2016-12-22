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Пайсон прокомментировал обыски в своем кабинете по делу о госизмене
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Пайсон прокомментировал обыски в своем кабинете по делу о госизмене
Политика, 12:37
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Пайсон прокомментировал обыски в своем кабинете по делу о госизмене
«Чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше», — заявил РБК глава исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон
Дмитрий Пайсон (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон в разговоре с РБК попросил не упоминать его в контексте уголовного дела о госизмене и передаче западным спецслужбам сведений о новом гиперзвуковом оружии России.

«Как вы думаете, что я вам скажу? «Комментировать ситуацию отказался, от комментариев воздерживается». Более того, чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше», — сказал он.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что сведения о российском гиперзвуковом оружии передавались западным спецслужбам, по данному факту было возбуждено уголовное дело о госизмене. Источник РБК в правоохранительных органах отметил. что в июле ФСБ проводила проверку в «Роскосмосе», она проходила из-за разглашения сведений, составляющих гостайну.

Территория, где расположен офис ОРКК в Москве. 20 июля 2018 года

В пятницу, 20 июля, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) проходят обыски, эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к «Роскосмосу».

Источники «Коммерсанта» сообщили, что обыски прошли в кабинете Пайсона. Один из собеседников при этом отметил, что источник утечки — «сотрудники ЦНИИмаша», с которыми Пайсон «поддерживал контакт».

В Роскосмосе заявили РБК, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе следственных действий. Он поручил сотрудникам оказывать содействие правоохранительным органам.

Автор: Валерий Романов.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: обыски , ФСБ , утечка данных
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