Пайсон прокомментировал обыски в своем кабинете по делу о госизмене

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон в разговоре с РБК попросил не упоминать его в контексте уголовного дела о госизмене и передаче западным спецслужбам сведений о новом гиперзвуковом оружии России.
«Как вы думаете, что я вам скажу? «Комментировать ситуацию отказался, от комментариев воздерживается». Более того, чем меньше вы меня в этом контексте упоминаете, тем всем будет лучше», — сказал он.
Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что сведения о российском гиперзвуковом оружии передавались западным спецслужбам, по данному факту было возбуждено уголовное дело о госизмене. Источник РБК в правоохранительных органах отметил. что в июле ФСБ проводила проверку в «Роскосмосе», она проходила из-за разглашения сведений, составляющих гостайну.
В пятницу, 20 июля, в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) и Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) проходят обыски, эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к «Роскосмосу».
Источники «Коммерсанта» сообщили, что обыски прошли в кабинете Пайсона. Один из собеседников при этом отметил, что источник утечки — «сотрудники ЦНИИмаша», с которыми Пайсон «поддерживал контакт».
В Роскосмосе заявили РБК, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе следственных действий. Он поручил сотрудникам оказывать содействие правоохранительным органам.