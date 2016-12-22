Помпео увидел у посла России «желание рассказывать всякие истории»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что высказывания российского посла Анатолия Антонова в Вашингтоне не нужно воспринимать «за чистую монету».

«Я не стал бы принимать все слова российского посла за чистую монету. Иногда у них появляется желание рассказывать разные истории», — сказал Помпео в эфире Fox News.

Так госсекретарь прокомментировал слова Антонова о том, что на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки были достигнуты «важные устные договоренности». Посол отметил, что ему очень горько видеть попытку со стороны американских коллег исказить существенность прошедшей встречи, «превратить ее в комедию и фарс».

Первые полноформатные личные переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля и длились в общей сложности более пяти часов. Президенты поговорили с глазу на глаз, с ними были только переводчики, а продолжили общение в составе делегаций.

Американский президент назвал саммит «хорошим стартом», российский президент также остался доволен встречей, назвав разговор содержательным.