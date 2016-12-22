Путин остался доволен личной встречей с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин остался доволен встречей в формате тет-а-тет с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает «Интерфакс».

​Ранее российский лидер рассказал, что двусторонние переговоры были успешными и полезными, а также прошли в откровенной и деловой атмосфере. Путин подчеркнул, что в них отразилось совместное желание наладить отношения Москвы и Вашингтона. Президент США также назвал двустороннюю встречу с Путиным «хорошим стартом для всех».

Российско-американский саммит прошел 16 июля в Хельсинки. Помимо лидеров России и США с российской стороны в нем участвовали помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол России в США Анатолий Антонов. С американской стороны присутствовали госсекретарь Майк Помпео, советник по нацбезопасности Джон Болтон, посол США в России Джон Хантсман и советник по России в совете по нацбезопасности Фиона Хилл.

Переговоры были запланированы на 13.00 по местному времени (совпадает с московским), однако начались позже из-за опоздания президента России.